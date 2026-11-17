Sự đồng hành lâu dài của Herbalife góp phần đưa kiến thức khoa học quốc tế đến gần hơn với những người trực tiếp hỗ trợ vận động viên Việt Nam.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, phát biểu tại buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” ngày 9/11 (Ảnh: BTC).

Giáo dục dinh dưỡng: Một phần thiết yếu của thể thao thành tích cao

Những năm qua, thể thao Việt Nam ghi nhiều dấu ấn trên các đấu trường khu vực và châu lục. Để tiếp tục phát triển, bên cạnh tài năng và quá trình tập luyện, nhiều yếu tố khoa học như dinh dưỡng và hồi phục ngày càng được chú trọng trong công tác huấn luyện.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết giáo dục dinh dưỡng đang ngày càng khẳng định vai trò là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển của vận động viên.

“Trong thể thao thành tích cao hiện đại, khoa học dinh dưỡng và hồi phục giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vận động viên. Buổi tập huấn hôm nay là một trong những hỗ trợ của VOC nhằm chuẩn bị nền tảng thể lực cho các đội tuyển trước các giải đấu quốc tế”, ông Mạnh chia sẻ.

Đưa các nguyên tắc dinh dưỡng thể thao quốc tế vào thực tế huấn luyện hằng ngày đòi hỏi sự cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ chuyên môn. Vì vậy, VOC chú trọng phối hợp cùng đối tác, trong đó có Herbalife tổ chức các chương trình tập huấn.

Giá trị thực tiễn từ chuyên môn quốc tế

Thông qua quan hệ hợp tác lâu năm, Herbalife thường xuyên mời chuyên gia quốc tế đến Việt Nam chia sẻ kiến thức với đội ngũ thể thao.

Gần nhất, ngày 9/11 VOC phối hợp cùng Herbalife tổ chức buổi tập huấn “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), thu hút khoảng 200 vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật và quản lý thể thao tham dự trực tiếp, đồng thời kết nối qua Zoom tới các trung tâm huấn luyện và công chúng quan tâm.

Chương trình có sự tham gia của hai chuyên gia Herbalife toàn cầu: Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc cá nhân hóa chiến lược nạp năng lượng theo đặc thù từng nhóm môn sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng, thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi vận động viên.

Tiến sĩ Luigi Gratton và Tiến sĩ Krissy Ladner chia sẻ tại buổi tập huấn chuyên đề dành cho đội ngũ chuyên môn thể thao Olympic Việt Nam (Ảnh: BTC).

Cụ thể, học viên được giới thiệu “đĩa ăn thành tích” theo cường độ tập luyện; cách điều chỉnh lượng carbohydrat, phân bổ protein, bổ sung chất béo lành mạnh, omega-3 và bù nước theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM). Qua ví dụ về vận động viên cử tạ và đua xe đạp đường dài, chuyên gia chỉ ra sự khác biệt về nhu cầu carbohydrat và rủi ro đặc thù. Phần thực hành giúp học viên xây dựng kế hoạch dinh dưỡng, cá nhân hóa lượng carbohydrat, protein và bù nước theo từng môn thể thao.

Đánh giá về chương trình, ông Mạnh cho biết: “Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện”.

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình (Ảnh: BTC).

Quan hệ hợp tác lâu dài cùng thể thao Việt Nam

Herbalife đồng hành cùng VOC và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử và tổ chức các chương trình tập huấn cùng chuyên gia quốc tế, tiêu biểu là chương trình của Tiến sĩ Julián Álvarez vào tháng 11/2025.

Ngày 9/11/2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hồ An Phong tiếp đoàn chuyên gia Herbalife do Tiến sĩ Luigi Gratton dẫn đầu, ghi nhận 14 năm đồng hành và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ thể thao Việt Nam hướng tới Olympic 2028.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Herbalife”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam và Herbalife Việt Nam tại buổi tập huấn ngày 9/11/2026 (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Hai buổi tập huấn phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành của Herbalife với thể thao Việt Nam.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc, Herbalife còn tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia quốc tế, góp phần cập nhật kiến thức dinh dưỡng cho đội ngũ chuyên môn.

Thành lập năm 1980, Herbalife hướng tới vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất, với các sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, liên tục đổi mới và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.