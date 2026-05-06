Đình Bắc trước ngưỡng cửa xuất ngoại: Bóng đá nội cần bước đột phá

Thời gian gần đây truyền thông Thái Lan hé lộ thông tin CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) muốn chiêu mộ tiền đạo hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước Đình Bắc, rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá nội qua nhiều thời kỳ như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu từng xuất ngoại. Điểm chung của họ là thất bại khi ra nước ngoài thi đấu.

Chính vì vậy, trong trường hợp có cơ hội thi đấu ở môi trường bên ngoài giải V-League, Đình Bắc cần tính toán kỹ điểm đến, thậm chí cân nhắc kỹ cơ hội được ra sân thi đấu…

Có thông tin đội bóng Nhật Bản Vissel Kobe quan tâm đến Bình Bắc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Xuất ngoại và nâng tầm nền bóng đá

Ngay sát bóng đá Việt Nam, từng có thời điểm cầu thủ Thái Lan sang Nhật Bản thi đấu khá nhiều. Đáng chú ý hơn nữa, những cầu thủ Thái Lan thời kỳ đó đều tìm được suất thi đấu chính thức ở các CLB hàng đầu giải J-League của Nhật Bản.

Số này có thể kể đến Chanathip Songkrasin (Hokkaido Consadole và Kawasaki Frontale), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe và Yokohama F. Marinos) và Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima và Shimizu S-Pulse).

Có thời điểm Chanathip Songkrasin có giá chuyển nhượng lên đến khoảng 3,8 triệu USD (hơn 144 tỷ đồng), là một trong những cầu thủ đắt giá hàng đầu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Theerathon Bunmathan từng vô địch J-League 1 với CLB Yokohama F.Marinos năm 2019, là cầu thủ Thái Lan đầu tiên trong lịch sử vô địch giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản. Còn Teerasil Dangda lập kỷ lục 5 lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup (2008, 2012, 2016, 2020 và 2022).

Khi còn ở đỉnh cao phong độ, những cầu thủ vừa nêu giúp cho đội tuyển Thái Lan có đẳng cấp rất khác so với phần còn lại của bóng đá khu vực.

Quang Hải (phải) từng sang Pháp khoác áo Pau FC nhưng thất bại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm bình luận: “Việc các cầu thủ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda được thi đấu thường xuyên trong môi trường bóng đá nhà nghề Nhật Bản, ở hạng đấu cao nhất, giúp cho trình độ chuyên môn của họ được nâng cao rõ rệt”.

“Thời điểm đó, không thể phủ nhận các cầu thủ Thái Lan nói trên “quái” hơn hẳn phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á, “quái” hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam. Chính vì thế, trong những lần đối đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam nhiều năm trước, chính các cầu thủ vừa nêu thường là những người tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Thái Lan.

Cũng ở thời điểm những Chanathip, Theerathon và Teerasil đạt phong độ cao nhất, đang thi đấu tại Nhật Bản, đội tuyển Thái Lan của HLV Kiatisuk Senamuang từng đặt chỉ tiêu lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 (nhưng bất thành), khi mà VCK giải vô địch thế giới chỉ có 32 đội”, ông Lâm nói thêm.

Cũng theo vị cựu PCT AFF, ngày nay sở dĩ bóng đá Thái Lan sa sút vì các cầu thủ của họ không còn đạt đến đẳng cấp như các đàn anh ngày trước. Cầu thủ Thái Lan lúc này không còn đủ trình độ thi đấu chính thức ở các CLB hàng đầu Nhật Bản.

Ông Lâm phân tích thêm: “Sau thế hệ của những Chanathip, Theerathon và Teerasil, các cầu thủ trẻ hơn của bóng đá Thái Lan vẫn cố gắng sang Nhật Bản thi đấu, nhưng hoặc họ chỉ đá ở các hạng đấu thấp, hoặc phải ngồi dự bị ở giải J-League 1, nên trình độ không hơn cầu thủ ở Thái Lan nói riêng, cầu thủ Đông Nam Á nói chung”.

Liệu Đình Bắc có cơ hội tăng tốc khi ra nước ngoài thi đấu? (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Những Supachok Sarachat (Hokkaido Sapporo), Ekanit Panya (từng khoác áo CLB Urawa Red Diamonds, Nhật Bản) không đạt đến đẳng cấp của các đàn anh. Việc không được thi đấu thường xuyên ở các đội bóng lớn, khiến cho năng lực chuyên môn của những cầu thủ này không được nâng lên đáng kể”, ông Lâm khẳng định.

Lựa chọn môi trường và tìm hiểu cơ hội được ra sân thi đấu

Nói như thế không có nghĩa là các cầu thủ Việt Nam thấy khó thì chùn chân. Việc xuất ngoại, đến với những nền bóng đá lớn hơn sẽ giúp các cầu thủ có liên quan phát triển tốt hơn sự nghiệp của mình.

Nhìn rộng ra, nếu bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ được sang các nền bóng đá lớn, được thi đấu thường xuyên tại nơi đó, chất lượng của bóng đá nội chắc sẽ tăng lên.

Điều quan trọng là môi trường phải phù hợp và cơ hội thi đấu phải rõ ràng. Trong trường hợp của Đình Bắc, nếu có cơ hội xuất ngoại, tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam cần xem xét kỹ những ví dụ từ những người đàn anh, xem họ thất bại ở điểm nào, để chính Đình Bắc rút kinh nghiệm từ những thất bại ấy.

Ví dụ, với trường hợp Lê Huỳnh Đức nhiều năm trước, khi cầu thủ này sang Trung Quốc khoác áo CLB Lifan Trùng Khánh, anh đi theo dạng trao đổi thương hiệu giữa 2 CLB Công an TPHCM và Lifan Trùng Khánh khi đó, chứ không hẳn vì yếu tố chuyên môn.

Đình Bắc đã có sẵn kinh nghiệm từ nhiều đàn anh (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đến thời điểm Quang Hải sang châu Âu khoác áo Pau FC (Pháp), môi trường bóng đá châu Âu rõ ràng không phù hợp với cầu thủ Việt Nam vào lúc này. Triết lý của bóng đá châu Âu thiên về thể lực, các trận đấu đòi hỏi nhiều va chạm, không thích hợp cho cầu thủ nhỏ con như Quang Hải.

Với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, những cầu thủ vừa nêu ngồi dự bị quá nhiều ở các đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc, từ đó khiến cho mục đích xuất ngoại để được cọ xát của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bị ảnh hưởng nặng nề. Không được thi đấu cọ xát thường xuyên, họ không thể tự nâng cao trình độ.

Cựu PCT AFF, cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm phân tích thêm: “Với cầu thủ Việt Nam, việc sang Nhật Bản thi đấu lúc này là phù hợp, vì bóng đá Nhật chơi thiên về kỹ thuật, không khiến cầu thủ Việt Nam bị lạ lẫm. Trình độ của bóng đá Nhật Bản hiện nay cũng không cần phải bàn thêm. Nếu được thi đấu ở đấy, cầu thủ Việt Nam sẽ được nâng cao năng lực”.

“Vấn đề còn lại là bản thân các cầu thủ và những người dìu dắt, đại diện cho các cầu thủ này phải đánh giá được rằng khi sang Nhật Bản thi đấu, cầu thủ Việt Nam có đủ cơ hội ra sân thường xuyên hay không? Vị trí thi đấu sở trường của cầu thủ Việt Nam ở đội bóng mới hiện đang có những ai? Trình độ của họ như thế nào?

Tính được những điều này, chúng ta sẽ tính toán được cơ hội cạnh tranh, cơ hội được ra sân của cầu thủ Việt Nam khi đến với đội bóng mới. Về lâu về dài, tôi vẫn cho rằng chuyện xuất ngoại, đến với những nền bóng đá có trình độ cao là điều cần thiết cho cầu thủ Việt Nam.

Đã cất bước ra nước ngoài thi đấu, cầu thủ Việt Nam phải tính toán được cơ hội ra sân của mình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không có được ngày hôm nay, họ không thể đạt đến trình độ của bóng đá châu Âu, nếu cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc không sang châu Âu thi đấu và tìm được suất thi đấu chính thức”, ông Lâm nói rõ quan điểm của mình.

Điều đó có nghĩa là một khi Đình Bắc quyết định đến với chân trời mới, có thể là Nhật Bản, nơi có CLB Vissel Kobe đang quan tâm đến anh, như thông tin từ báo chí Thái Lan, anh phải tính toán được xác suất chiếm được vị trí chính thức của mình ở mức nào.

Mục đích xuất ngoại của mọi cầu thủ là để vươn đến trình độ cao hơn và chỉ có thi đấu thường xuyên mới giúp cho họ hoàn thành mục đích này.

Bản thân các cầu thủ cũng phải xem xét kỹ khi các CLB nước ngoài đặt vấn đề với mình, đó có phải là lời mời thuần túy về mặt chuyên môn hay không, hay họ chỉ nhắm đến cầu thủ Việt Nam cho mục đích thương mại?

Chúng ta phải biết được rằng họ thực sự cần cầu thủ Việt Nam cho yêu cầu chuyên môn, hay chỉ muốn sở hữu thêm cầu thủ của chúng ta để đánh bóng thương hiệu, đồng thời có thêm kênh để thâm nhập thị trường Việt Nam?

Việc xuất ngoại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển sự nghiệp là việc quan trọng. Mà đã là việc quan trọng, cầu thủ cần có sự tính toán kỹ lưỡng, cho chính tương lai của những người có liên quan!