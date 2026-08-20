Đình Bắc đón sinh nhật tuổi 23 bằng tấm vé chung kết cùng tuyển Việt Nam

Tối 19/8, trên sân vận động Mỹ Đình, tiền đạo Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng trao suất đá chính ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

Cầu thủ trẻ có mặt trong đội hình xuất phát, chơi trọn vẹn 90 phút và để lại dấu ấn với 1 kiến tạo, góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0.

Trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc tiếp tục cho thấy nguồn năng lượng dồi dào khi anh liên tục di chuyển, tạo ra nhiều phương án tấn công cho đội bóng áo đỏ.

Tốc độ là vũ khí nổi bật của Đình Bắc. Mỗi khi nhận bóng ở hành lang cánh, anh thường chủ động đẩy bóng về phía trước rồi tăng tốc, buộc hậu vệ Malaysia phải lùi sâu hoặc áp sát quyết liệt.

Phút 23 giữa hiệp 1, Đình Bắc nhận bóng trước vòng cấm, xử lý khéo léo rồi tung cú sút chân trái vô cùng đẹp mắt ở tầm cao hướng về khung thành Malaysia. Thủ môn Azri thi đấu xuất sắc, bay người đẩy bóng cứu thua.

Tiền đạo số 9 của tuyển Việt Nam sinh ngày 19/8/2004 tại Nghệ An, nếu cú sút thành bàn thắng, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật tuổi 23 của Đình Bắc.

Không chỉ dựa vào tốc độ, Đình Bắc còn cho thấy sự tự tin trong những pha xử lý kỹ thuật. Những cú đảo hướng, đi bóng ở tốc độ cao hay quyết định bó vào trung lộ giúp anh nhiều lần đưa bóng đến sát vòng cấm Malaysia.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu đầy năng nổ, tạo ra những pha uy hiếp với các cú dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với tiền đạo này khi bàn thắng chưa thể đến.

Tiền đạo quê Nghệ An để lại dấu ấn với pha kiến tạo bằng đầu đầy tinh tế. Đình Bắc bật cao, đánh đầu ngược hướng bóng tới vị trí của Xuân Son, tạo điều kiện để số 9 thoát xuống và dứt điểm ghi bàn.

Sau trận, tiền vệ Aguero của Malaysia dành lời khen cho Đình Bắc trong cuộc họp báo: “Đình Bắc là một cầu thủ giỏi”. Nhận xét từ đối thủ là sự ghi nhận cho màn trình diễn giàu năng lượng của cầu thủ trẻ Việt Nam.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Đình Bắc nhận được những lời chúc mừng từ đồng đội và cổ động viên trên sân Mỹ Đình.

Đình Bắc còn nhận được món quà đặc biệt từ người hâm mộ trong ngày sinh nhật, một chiếc nón lá in hình và tên của chính anh, chứa đựng tình cảm của khán giả dành cho số 9 của tuyển Việt Nam.