Diện mạo sân bóng gần 70 năm tuổi trước màn tái xuất của tuyển Việt Nam

Nằm trên phố Trịnh Hoài Đức, sân vận động Hàng Đẫy từ lâu đã trở thành một biểu tượng giàu ký ức của bóng đá Thủ đô.

Được khánh thành từ năm 1958, công trình mang dáng dấp cổ kính này không chỉ là nơi diễn ra các trận cầu đỉnh cao mà còn lưu giữ nhiều dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Khán đài là hệ thống xây theo hình lòng chảo có hơn 20 bậc ngồi với sức chứa 25.000 chỗ. Phía Tây dọc phố Trịnh Hoài Đức là khán đài A có mái che chiếm 2/3 chiều dài.

Trải qua gần 70 năm tồn tại, sân đã nhiều lần được nâng cấp và cải tạo để đáp ứng yêu cầu thi đấu ngày càng cao, song vẫn giữ được những giá trị rất riêng theo thời gian.

Dù không sở hữu diện mạo hiện đại như nhiều sân vận động mới, Hàng Đẫy vẫn mang nét gần gũi, thân thuộc.

Khác với nhiều sân bóng chỉ thuộc về một đội, Hàng Đẫy mang dáng dấp của một điểm hẹn chung, nơi Hà Nội FC, Thể Công hay CLB Công an Hà Nội cùng chia sẻ mặt cỏ và viết tiếp những câu chuyện riêng của mình.

VFF đã xác nhận sân Hàng Đẫy là nơi thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3. Theo đó, cuộc tiếp đón Bangladesh sẽ được diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 26/3.

Đây là cột mốc đáng chú ý khi đội tuyển quốc gia chính thức trở lại sân đấu này sau hơn 3 năm vắng bóng.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Hàng Đẫy là vào tháng 12/2022 dưới thời HLV Park Hang Seo, khi giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong một trận giao hữu.

Mặt cỏ tự nhiên được chăm sóc kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Các công nhân tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh, từ vệ sinh, dọn dẹp khán đài đến lắp đặt khung thành, căng lưới, sẵn sàng cho ngày thi đấu.

Hệ thống đèn trên mái khán đài A và B thời gian qua đã được nâng cấp đáng kể, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các giải đấu, đặc biệt là V-League, với chất lượng chiếu sáng ngày càng được cải thiện.

Khu vực khán đài A được bố trí khang trang, trong đó nổi bật là khu ghế VIP dành riêng cho đại biểu, đảm bảo tầm nhìn đẹp và điều kiện theo dõi trận đấu thuận lợi.

Trên các khán đài, nhiều hàng ghế theo thời gian và tác động của thời tiết đã ngả màu, nhưng vẫn được duy trì tốt, sẵn sàng đón khán giả đến sân.

Khu vực kỹ thuật dành cho ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của hai đội được bố trí ngay phía trước khán đài A, thuận tiện cho việc chỉ đạo và theo dõi trận đấu.

Khu vực tác nghiệp dành cho phóng viên theo dõi và đưa tin trận đấu cũng được bố trí tại khán đài A.

Đội tuyển Việt Nam và Bangladesh đã hoàn tất buổi tập làm quen mặt cỏ sân Hàng Đẫy, sẵn sàng bước vào cuộc so tài diễn ra lúc 19h ngày 26/3.