Điểm sáng của U23 Việt Nam ở trận thua U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Trận bán kết trên sân Al Faisal (Saudi Arabia) tối 20/1 đã diễn ra với kịch bản đầy nghiệt ngã cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Gạt bỏ những biến cố về chấn thương của Hiểu Minh hay thẻ đỏ của Lý Đức, nhìn vào dữ liệu kỹ thuật, U23 Việt Nam vẫn cho thấy hình ảnh đầy kiên cường và có những chỉ số chuyên môn vượt trội so với đối thủ.

U23 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng dù thua U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Theo số liệu thống kê từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), điểm sáng lớn nhất và cũng bất ngờ nhất chính là khả năng tranh chấp trên không. Trước một U23 Trung Quốc sở hữu thể hình cao lớn, U23 Việt Nam lại là đội giành chiến thắng 56,5% ở các pha không chiến, trong khi đối thủ chỉ đạt 39,1%.

Bên cạnh đó, tính hiệu quả trong khâu dứt điểm của Việt Nam cũng khiến đối thủ phải nể phục. Dù chỉ tung ra 7 cú sút (so với 16 của Trung Quốc), nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik đạt độ chính xác lên tới 57,1%.

U23 Trung Quốc dứt điểm nhiều nhưng sự hiệu quả chỉ dừng lại ở con số 43,8%. Điều này phản ánh sự chắt chiu và lạnh lùng trong các pha hãm thành của U23 Việt Nam, vốn là bản sắc mà đội đã nỗ lực xây dựng ở giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, dù trận đấu diễn ra căng thẳng và có nhiều thời điểm bị ép sân, "Những chiến binh sao vàng" vẫn giữ được cái đầu lạnh. Chúng ta chỉ phạm lỗi 10 lần, ít hơn đáng kể so với 13 lần của U23 Trung Quốc.

AFC cũng chỉ ra rằng, U23 Trung Quốc đã nỗ lực gây sức ép bằng 10 quả phạt góc và 68 đường chuyền dài. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực với 19 tình huống phá bóng giải nguy.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thua U23 Trung Quốc, lỡ cơ hội vào chung kết. (Ảnh: AFC).

Việc kiểm soát bóng tương đương đối thủ (49,6% so với 50,4%) trong bối cảnh thiếu người ở cuối trận là một nỗ lực phi thường, là minh chứng cho nền tảng thể lực và ý chí không bỏ cuộc của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Sự cân bằng tuyệt đối trong tỷ lệ thắng tranh chấp (cùng 49,4%) cho thấy U23 Việt Nam không hề lép vế về mặt thế trận. Nếu không có những biến cố khó tin về nhân sự, những điểm sáng này hoàn toàn có thể giúp "Những chiến binh sao vàng" tạo nên một kết quả khác biệt.

Dù lỡ hẹn với trận chung kết, nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn xứng đáng nhận được sự khích lệ. Đây là nền tảng vững chắc để đội bóng hướng tới những mục tiêu xa hơn, nơi bản lĩnh và sự chính xác sẽ được đền đáp xứng đáng.