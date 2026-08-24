Dấu ấn An Phước qua hai mùa Sports Festival

Sports Festival 2026 đã khép lại sau hơn hai tháng diễn ra với nhiều giải đấu thuộc các bộ môn như golf, tennis, pickleball, triathlon, bóng chuyền bãi biển, bắn súng, beach tennis và chạy. Chuỗi sự kiện thu hút đông đảo vận động viên, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế, đồng thời kết nối thể thao với các hoạt động văn hóa, du lịch và cộng đồng.

Trong hành trình đó, sự đồng hành của An Phước không chỉ thể hiện qua vai trò nhà tài trợ mà còn góp phần tạo nguồn lực để các hoạt động được triển khai xuyên suốt mùa giải. Việc gắn bó với Sports Festival trong hai mùa liên tiếp cũng cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các hoạt động thể thao và những giá trị tích cực mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

An Phước là nhà tài trợ đồng phục chính thức của Sports Festival 2026 (Ảnh: An Phước).

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước là doanh nghiệp thời trang Việt với hơn 33 năm phát triển trong sản xuất và bán lẻ thời trang. Công ty sở hữu thương hiệu An Phước, phân phối độc quyền Pierre Cardin tại Việt Nam, Lào, Campuchia và mở rộng kinh doanh với Anamai, Bonjour - dòng sản phẩm nội y, mặc nhà, đồ tập dành cho người phụ nữ hiện đại, chú trọng sự thoải mái, tinh tế, phù hợp nhịp sống mỗi ngày.

Từ dấu ấn trong hai mùa Sports Festival, An Phước tiếp tục cho thấy sự gắn kết giữa thương hiệu thời trang Việt với các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sống năng động và những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.