Sáng 12/11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nam giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 10/11 đến 14/11 (giải đấu có 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ).

Trước khi bước vào trận đấu quyết định ở nội dung thi đấu được xem là danh giá nhất của môn bóng bàn, cả tuyển bóng bàn Việt Nam lẫn đội tuyển nước chủ nhà đều thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 5 lượt trận trước đó.

Đinh Anh Hoàng (áo đỏ) xuất sắc đánh bại cả Choong Javen và Wong Qi Shen để giúp tuyển bóng bàn Việt Nam vô địch nội dung đồng đội nam (Ảnh: Phạm Ngọc Hiếu).

Tại bảng B, thầy trò HLV Vũ Văn Trung lần lượt đánh bại tuyển Thái Lan, Campuchia, Brunei và Indonesia để bước vào vòng bán kết gặp tuyển Singapore. Dù từng để thua tuyển Singapore cay đắng ở trận chung kết SEA Games 33 hồi cuối năm 2025, lần này các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh đã trả sòng phẳng "món nợ" cách đây một năm khi vượt qua đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-1 để giành vé vào chung kết.

Trong khi đó tuyển Malaysia cũng thể hiện phong độ ấn tượng ở bảng A với ngôi đầu bảng, sau đó đánh bại tuyển Indonesia ở vòng bán kết để đối đầu với tuyển Việt Nam.

Ở trận chung kết, HLV Vũ Văn Trung có sự thay đổi đội hình so với vòng bán kết khi để Đinh Anh Hoàng ở vị trí tiên phong, Nguyễn Anh Tú ở vị trí chủ lực và Lê Đình Đức tiếp tục nhận vị trí thứ yếu.

Ở trận đấu đầu tiên, tay vợt Đinh Anh Hoàng đã trải qua 5 set đấu nghẹt thở trước tay vợt nước chủ nhà Choong Javen. Cả hai tay vợt bất phân thắng bại sau 4 set đấu và bước vào set 5 mang tính quyết định. Ở set đấu này, Đinh Anh Hoàng và Choong Javen giành giật nhau từng điểm số và bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games đã lên tiếng đúng lúc khi giành chiến thắng sát nút 11-9 để giúp tuyển Việt Nam có lợi thế dẫn trước 1-0.

Ở trận đấu thứ hai, Nguyễn Anh Tú cho thấy đẳng cấp của tay vợt nhiều năm liền giữ ngôi vị số 1 Việt Nam khi thắng dễ 3-0 trước tay vợt Wong Qi Shen và giúp tuyển Việt Nam dẫn trước đội chủ nhà 2-0.

Ở trận đấu thứ 3, tay vợt Lê Đình Đức cũng có trận đấu căng như dây đàn với tay vợt trẻ Lee Hong An của Malaysia và trận đấu cũng chỉ được phân định ở set đấu thứ 5. Sức trẻ của Lee Hong An đã giúp tay vợt nước chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu thứ 4, tay vợt Đinh Anh Hoàng đối đầu với Wong Qi Shen và để đối thủ thắng dễ ở set đấu đầu tiên. Dù vậy Đinh Anh Hoàng một lần nữa cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games sau khi thắng liên tiếp 3 set đấu tiếp theo để giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ, qua đó giúp tuyển Việt Nam thắng chung cuộc tuyển Malaysia cũng với tỷ số 3-1 mà không cần phải bước vào trận đấu thứ 5.

HLV Vũ Văn Trung (thứ 2 từ trái sang) và các tay vợt ăn mừng chức vô địch nội dung đồng đội nam (Ảnh: BHL cung cấp).

Chiến thắng này giúp tuyển bóng bàn Việt Nam vượt qua nước chủ nhà Malaysia để đăng quang ngôi vương Đông Nam Á. Đáng chú ý đây là lần thứ hai sau 10 năm tuyển bóng bàn Việt Nam mới giành chức vô địch ở nội dung đồng đội nam, sau khi chúng ta từng giành được danh hiệu này ở giải đấu vào năm 2016 diễn ra tại Indonesia.

Tuy nhiên chức vô địch lần này khó khăn hơn rất nhiều khi tuyển Việt Nam phải cạnh tranh với 8 đội tuyển trong khu vực, trong khi năm 2016 chỉ có 5 đội tuyển trong khu vực tham gia thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch.

Sau chức vô địch đồng đội nam, tuyển bóng bàn Việt Nam còn cạnh tranh ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam và đơn nữ (riêng nội dung đồng đội nữ và đôi nam nữ đã hết cơ hội cạnh tranh huy chương khi bị loại sớm ở vòng bảng hoặc tứ kết).