Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Tối qua (31/3), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Chiến thắng này giúp cho “Những chiến binh sao vàng” kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng trong cả 6 trận.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng loại Asian Cup 2027. Không những vậy, sau trận đấu, đoàn quân HLV Kim Sang Sik còn nhận được tin vui từ FIFA.

Theo đó, chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam được cộng 9,67 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này giúp chúng ta tăng 4 bậc, vươn lên thứ 99 thế giới. Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” đã tăng 5 bậc sau khi được FIFA xử thắng Malaysia.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên lọt vào top 100 thế giới kể từ tháng 12/2023. Khi ấy, đội bóng xếp thứ 94. Tuy nhiên, sau khi toàn thua cả ba trận ở Asian Cup 2023 (diễn ra vào tháng 1/2024), đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống thứ 105 thế giới và tụt dốc kể từ đó tới nay. Thậm chí, đội bóng áo đỏ từng rơi xuống thứ 119 thế giới vào 10/2024.

Giờ đây, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang từng bước trở lại vị trí cao nhất dưới thời HLV Park Hang Seo khi từng xếp thứ 92 vào tháng 8/2021.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là đội có thứ hạng cao nhất. Họ vừa được cộng 8,87 điểm sau chiến thắng trước Turkmenistan và vươn lên thứ 93 thế giới.

Đứng thứ ba ở khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Đội bóng này đã bị trừ 3,81 điểm sau thất bại trước Bulgaria và bị đẩy lên thứ 122 (sau khi vươn lên thứ 120 nhờ chiến thắng trước St. Kitts & Nevis.

Malaysia tiếp tục đà tụt dốc nghiêm trọng khi tụt thêm 3 bậc, xuống thứ 138 thế giới. Nếu tính trong vòng một tháng qua, “Bầy hổ” đã tụt tới 17 bậc. Trước đó, họ đã rơi tới 14 bậc sau khi bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Điều này khiến Malaysia rơi xuống thứ 5 ở Đông Nam Á sau Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Ở nhóm đầu thế giới, đội tuyển Pháp đã chiếm vị trí số 1 từ tay Tây Ban Nha sau khi được cộng 3,36 điểm nhờ chiến thắng trước Colombia. Bồ Đào Nha cũng vươn lên thứ 5, đẩy Brazil xuống thứ 6.