Đánh bại CLB Hà Nội, Công An Hà Nội rộng cửa vô địch V.League

CLB Công An Hà Nội gặp CLB Hà Nội ở vòng 18 V.League 2023 giống như trận chung kết sớm của mùa giải. Với CLB Công An Hà Nội, họ cần chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng và giành quyền tự quyết khi cuộc đua tới ngôi vô địch còn hai vòng (không bao gồm vòng 18). Với CLB Hà Nội, nếu giành thêm ba điểm, nhà đương kim vô địch sẽ bứt phá mạnh và hơn đội nhì bảng 4 điểm, khi ấy cửa bảo vệ ngôi vô địch rất rộng. Kết quả, CLB Công An Hà Nội thắng 2-1 và vươn lên giành ngôi đầu từ chính CLB Hà Nội.

Công An Hà Nội khởi đầu nhanh ở các hiệp (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ CLB Công An Hà Nội đẩy cao đội hình chơi tấn công, CLB Hà Nội bình tĩnh tổ chức phòng thủ, sau hơn 10 phút thế trận trở lại cân bằng. Bất ngờ nổ ra ở phút 16, từ pha tấn công tốt của đội chủ nhà, Success đã tạt bóng chính xác để Gustavo mở tỉ số trận đấu.

Sau khi bị thủng lưới, CLB Hà Nội vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 23, Jevtovic dứt điểm chính xác từ trong vòng cấm địa, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra sôi động, nhưng cơ hội ghi bàn không có nhiều và hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa.

Quang Hải vào sân thi đấu trong hiệp hai (Ảnh: Mạnh Quân).

CLB Công An Hà Nội tiếp tục khởi đầu nhanh khi bước vào hiệp hai và họ đã có thành quả. Phút 47, Văn Hậu tạt bóng vào để Gustavo thoát xuống đệm bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau khi có bàn thắng thứ hai, CLB Công An Hà Nội tiếp tục duy trì được thế trận tốt, nhỉnh hơn đối thủ trong thời gian dài.

CLB Hà Nội chỉ thực sự vùng lên ở nửa cuối hiệp hai, nhưng những cơ hội của đội khách tạo ra không nhiều và các tiền đạo cũng không biết tận dụng. Không thể ghi bàn, CLB Hà Nội ngậm ngùi nhận thất bại và mất ngôi đầu bảng.

Ảnh: Tiến Tuấn, Mạnh Quân