Dàn sao nhập tịch của Malaysia tập luyện làm quen sân Thiên Trường

Tối 30/3, đội tuyển Malaysia có buổi tập làm quen sân Thiên Trường (Ninh Bình) trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày mai.

Dù trận đấu này chỉ mang ý nghĩa thủ tục, tuyển Malaysia vẫn mang sang Việt Nam 28 cầu thủ, nổi bật với những cầu thủ Mã kiều rất chất lượng. Malaysia lựa chọn không đá giao hữu, thay vào đó họ tập huấn ở Thái Lan, nơi có thời tiết gần giống với Hà Nội.

Trung vệ Dion Cools - cầu thủ mang quốc tịch Bỉ đang thi đấu tại Nhật Bản, anh là cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Tuy nhiên thì sau phán quyết từ FIFA và AFC, kết quả này đã bị hủy bỏ.

Cầu thủ gốc Anh Corbin-Ong cũng là người ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi.

Đội trưởng đội tuyển Malaysia là Matthew Davies mang quốc tịch Australia.

Một gương mặt khác cũng khá quen thuộc là Sergio Aguero - người từng mang băng đội trưởng ASEAN All Stars đối đầu với Man Utd do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt.

Ở đợt tập trung này, Malaysia cũng chào đón sự trở lại của nhiều cầu thủ quốc nội, nổi bật là Faisal Halim, người phải nghỉ thi đấu 1 thời gian dài vì điều trị chấn thương khi bị tạt acid.

Đặc biệt họ còn có sự phục vụ của tiền vệ Endrick - cầu thủ đang thi đấu tại V-League cho CLB Công an TPHCM.

Dù không còn cơ hội dự Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski và các cộng sự vẫn rất quyết tâm cho trận đấu được coi là danh dự này. Trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (31/3), trên sân thiên Trường (Ninh Bình).