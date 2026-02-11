Dàn sao bóng đá Việt hội tụ đón xuân trên EA SPORTS FC Mobile Việt Nam

Lì xì đầu năm - một nét đẹp văn hóa từ xưa, nay đã được tái hiện trọn vẹn trong FC Mobile Việt Nam vào mùng 1, 2, 3 Tết. Chỉ cần hòa mình vào vài trận cầu giải trí với 3 chế độ chơi: Tấn công nhanh, đấu đỉnh cao hay đấu giả lập, các huấn luyện viên - người chơi sẽ nhận ngay những bao lì xì vàng với giá trị cao.

Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu miễn phí tới 2.026 FV, 2.026 huy hiệu thăng hạng hay 22.026 đá quý. Mỗi lượt mở quà không chỉ mang lại cơ hội nâng cấp đội hình mà còn gói ghém lời chúc cho một năm mới thật đủ đầy gửi đến cộng đồng huấn luyện viên.

Niềm vui ngày Tết sẽ càng trọn vẹn hơn khi quà tặng được sẻ chia. Với FC Mobile Việt Nam, các huấn luyện viên không đơn độc mà sẽ cùng toàn server (hệ thống) tích lũy lượt mở lì xì.

Đích đến hấp dẫn, rất dễ đạt được, nằm ở mốc 8 lần khui lì xì cá nhân: Trao ngay quyền chọn 1 trong 7 siêu sao đã được nâng cấp sẵn từ OVR 113 lên OVR 117 nhờ combo (gói) Ngọc Đỏ. Những cái tên đẳng cấp như Mbappé, Zidane, Ronaldo hay Courtois... ở trạng thái này sẽ là mảnh ghép để các huấn luyện viên bổ sung thêm lực lượng đủ trình trên bảng xếp hạng đầu năm.

Bên cạnh đó, các mốc tích lũy tiếp theo còn mở ra loạt vật phẩm nâng cấp và bộ nhận diện (logo, bảng tên) mang đậm sắc xuân, thổi bùng khí thế rộn ràng trong từng trận đấu.

Chiến binh sao vàng đổ bộ - chơi xuyên Tết cùng 11 cầu thủ Việt

Tết cổ truyền càng thêm ý nghĩa khi mang đậm dấu ấn Việt. Đáp lại mong mỏi của cộng đồng, 6 mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện đội hình 11 cầu thủ Việt Nam đã chính thức lộ diện.

Với bộ chỉ số ấn tượng dao động từ OVR 114-115, những cái tên như Quang Hải, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Tấn Trường hay Thành Chung... không chỉ mang đến sức mạnh mới mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tết này, niềm đam mê trái bóng tròn sẽ kết nối mọi khoảnh khắc vui vẻ đầu năm với “sân cỏ” FC Mobile Việt Nam. Đây không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là điểm hẹn để các huấn luyện viên cùng đón nhận lộc đầu năm và tận hưởng niềm tự hào bóng đá Việt, có cơ hội nhận quà giá trị.

Garena FC Mobile ra mắt tại Việt Nam ngày 16/10/2025 với phiên bản tối ưu, giọng bình luận tiếng Việt và nhiều hoạt động đặc sắc. Garena là nhà phát hành và phát triển game hàng đầu thế giới, trực thuộc Tập đoàn Sea, nổi bật với các tựa game như Liên Quân Mobile, FC Online và Free Fire. EA Sports FC Mobile VN hiện đã phát hành trên Google Play và App Store. Đối tác phát triển Electronic Arts (EA) là tập đoàn giải trí tương tác số toàn cầu với nhiều thương hiệu game nổi tiếng.

