Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra ngày 12/11, tại TPHCM, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT nói: “Điểm mới có ý nghĩa quan trọng nhất của đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả”.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh phát biểu sáng 12/11 (Ảnh: Vĩnh Toàn).

“Kết quả Đại hội sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá lại thực lực thể thao của từng địa phương, từng ngành. Đại hội Thể thao toàn quốc giúp TTVN nhận diện những lợi thế, tiềm năng và những vấn đề cần điều chỉnh trong mô hình phát triển thể thao giai đoạn tới”, ông Nguyễn Hồng Minh nói thêm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, về việc ngành thể thao kỳ vọng gì, dự đoán ra sao về triển vọng thành tích của các vận động viên (VĐV) Việt Nam trên đấu trường quốc tế, thông qua Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ: “Chúng tôi xác định, dấu ấn quan trọng nhất của đại hội lần này không chỉ là tổ chức thành công một sự kiện thể thao lớn, mà phải tạo ra bước chuyển về chất lượng chuyên môn.

Phóng viên Dân trí đặt câu hỏi với chủ tọa buổi họp báo thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: Vĩnh Toàn).

“Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thể hiện năng lực tổ chức và tư duy phát triển thể thao, đồng thời cung cấp những căn cứ thực tiễn quan trọng để định hướng phát triển TTVN trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ hội quan trọng để phát hiện tài năng, đánh giá lực lượng kế cận và chuẩn bị nguồn VĐV cho các đội tuyển quốc gia.

Thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao có điều kiện đánh giá thực chất trình độ VĐV ở từng môn, từng nội dung, so sánh thành tích với chuẩn khu vực, châu lục và thế giới. Từ đó chúng tôi xác định rõ khoảng cách trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đặc biệt, đối với các môn thể thao Olympic và Asiad, kết quả tại đại hội là căn cứ quan trọng để rà soát, lựa chọn các môn, nội dung và VĐV có triển vọng đầu tư trọng điểm”, vẫn là lời của ông Nguyễn Hồng Minh.

Ngoài ra, vị Phó cục trưởng Cục TDTT phân tích thêm, ngành thể thao sẽ cố gắng phát hiện ra những tài năng mới, đầu tư cho các mục tiêu lâu dài trên đấu trường quốc tế.

Lễ khai mạc đại hội vào ngày 21/11 tới đây hứa hẹn sẽ rất đặc sắc (Ảnh: Vĩnh Toàn).

Ông Nguyễn Hồng Minh phân tích: “Đại hội là dịp phát hiện những nhân tố mới, nhất là VĐV trẻ có tố chất, có tiềm năng phát triển. Việc tuyển chọn không chỉ căn cứ vào huy chương hay thứ hạng, mà phải được đánh giá toàn diện trên cơ sở thành tích, độ tuổi, tố chất thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu, khả năng phát triển và kết quả tham gia các giải quốc tế”.

“Ngoài ra, kết quả tại đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo VĐV, xác định các môn thể thao trọng điểm. Chúng ta xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2030, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, Asiad năm 2030 và các đấu trường quốc tế tiếp theo.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương, gắn việc đào tạo, huấn luyện với ứng dụng khoa học, công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và các phương pháp huấn luyện hiện đại”, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Còn về phía địa phương chủ nhà TPHCM, họ cho biết lễ khai mạc vào ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ rất ấn tượng, lạ mắt, với những tiết mục đặc sắc. Trong đó, màn rước đuốc và thắp lửa trong lễ khai mạc là một trong những màn được mong chờ nhiều nhất.