Đại diện châu Á gây sốc trước Tây Ban Nha, tự tin bước vào World Cup

Rạng sáng 5/6, Tây Ban Nha đón tiếp Iraq trên sân nhà Riazor. Đây là trận giao hữu cuối cùng của La Roja trên sân nhà trước khi lên đường tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Tây Ban Nha lại không có kết quả tốt trong trận đấu này.

Iraq xuất sắc cầm hòa Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Sau 90 phút thi đấu, đương kim vô địch châu Âu đã bị Iraq cầm chân với tỷ số 1-1. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp La Roja không giành chiến thắng. Trước đó, trong trận giao hữu vào ngày 1/4, họ cũng bị Ai Cập cầm chân với tỷ số 0-0.

Iraq đã làm nên kỳ tích khi trở thành đội bóng châu Á thứ ba thoát thua trước Tây Ban Nha trong lịch sử. Trước đó, chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc làm được điều này. Trong 17 trận đối đầu với các đại diện châu Á, đội bóng xứ sở bò tót đã thắng 14 trận (hòa 2, thua 1).

Bước vào trận đấu này, HLV De la Fuente của Tây Ban Nha đã chủ động không sử dụng nhiều trụ cột như Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri hay Pedri. Tuy nhiên, La Roja vẫn ép sân dữ dội và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Iraq.

Tới phút 16, Tây Ban Nha đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Olmo, Ferran Torres bứt tốc vượt qua hàng thủ Iraq, trước khi dứt điểm sệt hạ gục thủ thành Ahmed Basil.

Tưởng như bàn mở tỷ số sớm sẽ giúp Tây Ban Nha thi đấu dễ dàng hơn thì Iraq lại cho thấy sự kiên cường. Phút 27, đội bóng châu Á bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa. Từ bên cánh trái, Merchas Doski bất ngờ thực hiện cú dứt điểm đi thẳng vào khung thành của Tây Ban Nha, khiến thủ môn Joan Garcia bó tay. Đây mới là bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia của Merchas Doski.

Tây Ban Nha không có màn khởi động tốt trước World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sau bàn thua bất ngờ này, Tây Ban Nha dồn ép dữ dội Iraq. Dani Olmo, Alex Baena và Ferran Torres đều có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

HLV Graham Arnold chỉ đạo các cầu thủ Iraq chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến cho Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng.

Sau trận đấu này, Tây Ban Nha còn một trận giao hữu gặp Peru tại Mexico (9h ngày 9/6) trước khi bước vào World Cup 2026. Tại giải đấu này, La Roja sẽ nằm chung bảng với Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay.