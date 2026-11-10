Sự việc xảy ra hôm chủ nhật (8/11), trong trận bán kết lượt về FA Cup Malaysia, giữa hai CLB Kuching City và Selangor FC. Kuching City thắng trận này 2-0, chung cuộc họ thắng Selangor FC 3-2 sau hai lượt trận.

HLV Kim Pan Gon bị tấn công tại FA Cup Malaysia.

Bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho CLB Kuching City xảy ra ở phút 119, sau tình huống đá phản lưới nhà của Mukhairi Ajmal Mahadi bên phía Selangor FC.

Ngay sau khi xuất hiện bàn thắng nói trên, cầu thủ Nazmi của Kuching City chạy rất nhanh từ trong sân ra đến khu kỹ thuật của Selangor FC, đánh lén vào phần lưng của HLV Kim Pan Gon.

Hành động này gần như kích hoạt sự phẫn nộ của các thành viên trong Ban huấn luyện và cầu thủ Selangor FC. Những cầu thủ này lập tức lao vào Nazmi để trả đũa.

HLV Kim Pan Gon giận dữ phát biểu sau trận đấu nhiều tranh cãi (Ảnh: Bernama).

Tiếp theo, từ phía khu kỹ thuật của đội chủ nhà Kuching City, các thành viên của đội chủ nhà cũng tràn sang khu kỹ thuật của Selangor FC, đánh nhau với các thành viên của đội khách.

Trọng tài Izwan Abdullah rút hai thẻ đỏ ngay tại chỗ, đuổi tiền đạo Eduardo Sosa và HLV thể lực Joel Josep Dones Charte bên phía Selangor FC ra khỏi sân. Chưa hết, Ban tổ chức FA Cup đang xem lại băng ghi hình, trước khi có những án phạt nguội cho những người tham gia vụ ẩu đả.

Sau trận đấu, trả lời giới truyền thông Malaysia, HLV Kim Pan Gon yêu cầu giới chức bóng đá Malaysia phải điều tra hành động của cầu thủ Nazmi, người đã tấn công ông Kim.

Ngoài ra, vị HLV người Hàn Quốc giận dữ phát biểu: “Hành động của Nazmi khiến các thành viên của hai đội bị cuốn vào màn xô xát. Trong bóng đá, bạn không thể ăn mừng bằng cách chạy vào khu kỹ thuật của đối phương và tấn công người khác. Cậu ta tấn công tôi và có những hành vi rất khiếm nhã nhằm vào tôi”.

Trận đấu giữa Kuching City (áo đỏ) và Selangor FC diễn ra rất căng thẳng (Ảnh: Bernama).

“Các bạn mong đợi gì về phản ứng của các thành viên của đội tôi, khi HLV trưởng của họ bị tấn công? Các thành viên của Selangor FC chỉ muốn bảo vệ tôi. Nếu những người này không can thiệp, tôi chẳng thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa!

Tôi cho rằng các thành viên của Selangor FC không đáng phải nhận thẻ đỏ. Trong bóng đá, thắng thua là điều bình thường, nhưng mọi người phải có tinh thần thể thao, phải biết tôn trọng đối thủ. Đừng bao giờ tiến sát khu vực kỹ thuật của đối phương với thái độ hung hăng và đừng tấn công người khác”, HLV Kim Pan Gon bực dọc nói tiếp.

Trong khi đó, HLV Aidil Sharin Sahak của CLB Kuching City lại tố cáo các thành viên của Selangor FC có hành vi khiêu khích trước.

HLV Kim Pan Gon năm nay 57 tuổi, ông từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia giai đoạn từ năm 2022 đến 2024. Năm 2024, HLV Kim Pan Gon bất ngờ giã từ đội tuyển Malaysia, về nước dẫn dắt CLB nổi tiếng của Hàn Quốc Ulsan Hyundai, ở thời điểm HLV Hong Myung Bo của Ulsan Hyundai được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Ông Kim Pan Gon chỉ nắm CLB Ulsan Hyundai trong một mùa giải 2024-2025, trước khi ông Kim quay lại Malaysia dẫn dắt đội Selangor từ năm 2026.