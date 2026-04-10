Cựu HLV Champions League qua đời đột ngột ở tuổi 49

Theo thông tin từ báo giới Ba Lan, HLV Jacek Magiera qua đời sau khi gục ngã trong lúc chạy bộ vào sáng nay (10/4). Sau đó, trợ lý HLV đội tuyển Ba Lan đã được đưa đến Bệnh viện Quân y ở Wroclaw nhưng không qua khỏi.

HLV Jacek Magiera đột ngột qua đời ở tuổi 49 (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Ba Lan xác nhận thông tin buồn: “Liên đoàn bóng đá Ba Lan vô cùng đau buồn và tiếc nuối khi nhận được tin về sự ra đi của HLV Jacek Magiera, người đang giữ chức trợ lý HLV đội tuyển Ba Lan.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Jacek Magiera”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan, Cezary Kulesza, đã gửi lời chia buồn riêng với gia đình HLV Jacek Magiera. Ông nói: “Tôi vô cùng đau buồn và không thể tin nổi sau khi nhận được tin về cái chết của HLV Jacek Magiera. Thật khó để diễn tả bằng lời trước sự mất mát đột ngột này.

Jacek là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, một HLV tài ba nhưng trên hết, ông ấy là một người đàn ông rất tốt mà mọi người luôn tin tưởng.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông. Đồng thời, tôi kêu gọi giới truyền thông và các nhà bình luận hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình HLV Jacek Magiera trong thời gian tang lễ diễn ra”.

HLV Jacek Magiera có sự nghiệp tuyệt vời ở Ba Lan. Đáng chú ý, ông từng dẫn dắt CLB mạnh nhất ở nước này là Legia Warsaw lọt vào vòng bảng Champions League mùa giải 2016/17. Ở mùa giải ấy, HLV Jacek Magiera giúp Legia Warsaw cầm hòa Real Madrid với tỷ số 3-3 và thắng Sporting Lisbon với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, CLB Ba Lan vẫn không thể giành quyền vượt qua vòng bảng.

Sự ra đi của HLV Jacek Magiera là tổn thất với bóng đá Ba Lan (Ảnh: CNN).

Trong sự nghiệp, HLV Jacek Magiera từng huấn luyện Zaglebie Sosnowiec, Slask Wroclaw và các đội trẻ của Ba Lan.

CLB Legia Warsaw phát đi thông báo: “Với nỗi buồn và sự tiếc nuối vô hạn, chúng tôi nhận được tin về sự ra đi của Jacek Magiera, người đã cống hiến và đam mê trong suốt 20 năm để tạo nên lịch sử CLB. Ông ấy sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta, như người đàn ông tận tụy và nhiệt huyết với bóng đá.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của ông Jacek Magiera cũng như tất cả những người đang chìm trong tang tóc”.