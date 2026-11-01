Cựu danh thủ Hà Lan tố bị Messi “cướp” danh hiệu Quả bóng vàng

Harry Kane đã giành Quả bóng vàng 2026 mà không lọt vào trận chung kết hai giải đấu lớn là Champions League và World Cup. Nhiều người cho rằng, Lamine Yamal mới xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Sneijder thừa nhận bị Messi "cướp" danh hiệu Quả bóng vàng 2010 (Ảnh: Getty).

Trường hợp này khiến nhiều người liên tưởng về trường hợp của Messi năm 2010. Ở giải đấu năm đó, El Pulga không giành được danh hiệu lớn nhưng vẫn xếp trên Xavi, Iniesta (vô địch World Cup 2010) hay Sneijder (vô địch Champions League, á quân World Cup 2010).

Gần đây, Sneijder đã bày tỏ quan điểm về cuộc đua Quả bóng vàng 2010. Cựu danh thủ Hà Lan đã lên tiếng tố cáo Messi “cướp” danh hiệu cao quý này.

Cựu cầu thủ của Inter Milan cho biết: “Đúng vậy. Tôi đã bị cướp danh hiệu Quả bóng vàng mà mình xứng đáng nhận được. Nhưng đến nay, tôi vẫn rất vui mừng khi mọi người vẫn nói rằng tôi bị cướp giải thưởng năm đó.

Đối với tôi, nghe những lời này còn tốt hơn là những ý kiến ​​cho rằng tôi đã giành Quả bóng vàng một cách không công bằng”.

Ở giải thưởng Quả bóng vàng 2010, Messi đoạt giải với 22,65% phiếu bầu, trong khi Andres Iniesta xếp thứ hai với 17,36% và Xavi đứng thứ ba với 16,48%. Sneijder chỉ xếp thứ 4 với 14,48%.

Sneijder vô địch Champions League 2009-10 cùng Inter Milan và giành á quân World Cup 2010 cùng đội tuyển Hà Lan (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, nếu chỉ xét phiếu của các nhà báo, Sneijder dẫn đầu với 7,70%, còn Messi đạt 4,38%. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, Quả bóng vàng năm 2010 là giải thưởng hợp nhất với giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Ngoài giới truyền thông, các huấn luyện viên trưởng và đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng được bỏ phiếu. Messi vượt trội ở hai nhóm này để giành chiến thắng chung cuộc ở giải thưởng vào năm 2010.

Tới nay, Messi vẫn là cầu thủ nhận nhiều giải Quả bóng vàng nhất với 8 danh hiệu. Xếp thứ 2 là Cristiano Ronaldo với 5 danh hiệu.