Cựu danh thủ Brazil đột ngột qua đời

Hôm qua (18/5), bóng đá Brazil đã đón nhận tin không vui khi cựu danh thủ Geovani Silva đã qua đời ở tuổi 62. Theo tờ CNN Brazil, ông đã bị ốm và được gia đình đưa tới bệnh viện gần nhất. Sau đó, Geovani Silva đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức, ông không qua khỏi.

Theo thông tin từ gia đình, lễ tang của Geovani Silva sẽ được tổ chức vào sáng 19/5. Ông được an táng ở quê nhà Parque da Paz (Vila Velha).

Geovani Silva từng khoác áo CLB Bologna của Italy (Ảnh: Getty).

Sau khi ông qua đời, nhiều CLB cũ như Bologna, Vasco da Gama đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Geovani Silva sinh năm 1964. Thời còn là cầu thủ, ông được người hâm mộ đặt biệt danh là “Hoàng tử bé”. Ông sở hữu kỹ thuật điêu luyện, khả năng quan sát và lối chơi đầy ngẫu hứng. Ông được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Brazil ở thế hệ của mình.

Phần lớn thời gian sự nghiệp của Geovani Silva gắn liền với giải vô địch quốc gia Brazil. Ông từng khoác áo Vasco da Gama trong ba giai đoạn, ra sân 408 trận và ghi 49 bàn. Ngoài ra, tiền vệ này từng có thời gian khoác áo Bologna (Italy) từ năm 1989 đến năm 1991 hay Karlsruher (Đức) trong năm 1991.

Geovani Silva được biết đến là một trong những tiền vệ tài hoa của Brazil trong thế hệ của mình (Ảnh: Getty).

Geovani Silva cũng có 23 trận khoác áo đội tuyển Brazil từ năm 1985 đến năm 1991. Ông đã cùng đội tuyển áo vàng xanh giành chức vô địch Copa America năm 1989. Ngoài ra, tiền vệ này cũng giành huy chương bạc ở Olympic Seoul năm 1988.

Năm 2025, Geovani Silva từng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ngừng tim ngừng thở và phải nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở Vitoria.