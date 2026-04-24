Cunha tiết lộ bất ngờ sau bàn thắng giúp Man Utd hạ Arsenal

Trong cuộc phỏng vấn dài với TNT Sports, tiền đạo Matheus Cunha (Manchester United) đã tiết lộ chi tiết bất ngờ phía sau bàn thắng quyết định vào lưới Arsenal. Chân sút người Brazil xuất hiện trên chương trình The Breakdown cùng cựu tiền vệ Owen Hargreaves. Anh cho biết, chiến thắng trước Arsenal là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất kể từ khi gia nhập Old Trafford hè vừa qua.

Tiền đạo Cunha đang chơi tốt trong màu áo Man Utd (Ảnh: Getty).

Man Utd đang hướng đến mục tiêu giành vé dự Champions League, với trận đấu tiếp theo gặp Brentford vào rạng sáng 28/4. Sự hồi sinh của “Quỷ đỏ” phần nào đến từ dấu ấn của HLV tạm quyền Michael Carrick, người thay thế Ruben Amorim trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục là đầu tàu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 8 bàn thắng và 18 kiến tạo mùa này. Cunha cũng đạt 8 bàn, 2 kiến tạo và đang tiến bộ rõ rệt trong mùa giải đầu tiên.

Chia sẻ về Fernandes, Cunha không giấu sự ngưỡng mộ: “Ngoại hạng Anh rất khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh. Khi có khoảng trống, bạn phải tận dụng ngay. Vì thế, việc có những cầu thủ đẳng cấp xung quanh là cực kỳ quan trọng. Với tôi, Bruno là cầu thủ xuất sắc nhất năm”.

Anh nhấn mạnh khả năng di chuyển và tạo khác biệt của người đồng đội: “Có những vị trí chỉ mình Bruno xuất hiện. Đôi khi, bạn chỉ cần chạy vào khoảng trống và tin rằng anh ấy sẽ đưa bóng đến”.

Cunha cũng tiết lộ cả hai thường xuyên trao đổi trong tập luyện để cải thiện sự ăn ý: “Chúng tôi luôn bàn về cách phối hợp, thích nghi và tận dụng cơ hội. Những gì thể hiện trên sân đến từ chính các buổi tập”.

Cunha ghi bàn thắng vào lưới Arsenal (Ảnh: Getty).

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Cunha là pha lập công muộn giúp Man Utd thắng 3-2 ngay tại Emirates hồi tháng 1. Tuy nhiên, chính anh cũng bất ngờ về siêu phẩm này.

“Tôi không nhận ra mình ở xa khung thành đến vậy. Khi mọi người nói đó là cú sút rất xa, tôi mới xem lại và chỉ biết thốt lên bất ngờ”, Cunha nói. Anh thừa nhận cảm giác lúc dứt điểm như đang ở cự ly gần: “Tôi nghĩ mình đang rất gần khung thành. Nếu biết trước khoảng cách, có lẽ tôi đã không xử lý như vậy”.

Giống nhiều cầu thủ Brazil, Cunha trưởng thành từ futsal, môi trường giúp anh rèn kỹ thuật trong không gian hẹp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là anh từng không thích bóng đá 11 người.

“Khi còn đi học, tôi không thích đá 11 đấu 11. Nhưng đến năm 13 tuổi, tôi hiểu mình cần thay đổi. Bố tôi chơi futsal và luôn đưa tôi đi xem. Điều đó gắn liền với tuổi thơ của tôi”, anh chia sẻ.

Cunha tiết lộ hai hình mẫu lớn nhất của mình là Ronaldinho và Neymar. “Ronaldinho là thần tượng từ khi tôi bắt đầu xem bóng đá. Nhưng khi lớn lên, đó là thời của Neymar”, anh nói.

Thậm chí, anh từng được bạn bè đặt biệt danh Neymarzinho: “Ở Brazil, khi Neymar nổi lên, đứa trẻ nào cũng muốn giống anh ấy. Tôi rất trân trọng ký ức đó”.

Cunha cho rằng bóng đá ngày nay thiếu đi những cầu thủ có khả năng giữ nhịp trận đấu. “Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chuyền, dứt điểm, chuyển trạng thái liên tục. Đôi khi đội bóng cần một người giữ bóng, giúp đồng đội có thời gian thở”, anh phân tích.