Dòng sự kiện : Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
Crystal Palace 2-2 Liverpool: Thi đấu luân lưu

(Dân trí) - Sau khi không thể phân định thắng thua sau 90 phút, Crystal Palace và Liverpool sẽ bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội đoạt Siêu cúp Anh.

Hạo Minh
