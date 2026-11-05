Va chạm kinh hoàng tại giải Tây Ban Nha, cầu thủ ngưng tim ngay trên sân

Thế giới bóng đá đã đón nhận cú sốc lớn khi tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife vừa qua đời ở tuổi 30. Ở những phút cuối trận gặp FC Andorra vào ngày 2/11, Jesus de Miguel có cú va chạm mạnh với thủ môn Jesus Owono và đổ gục xuống sân.

Pha va chạm khiến Jesus de Miguel qua đời (Ảnh: La Liga).

Dù được đội ngũ y tế sơ cứu kịp thời và chuyển đến bệnh viện Nuestra Senora de Candelaria, tiền đạo 30 tuổi đã không qua khỏi sau sự cố ngừng tim đột ngột tại phòng hồi sức tích cực.

Trên trang cá nhân, C.Ronaldo chia sẻ hình ảnh chụp cùng áo đấu của Jesus de Miguel cùng lời nhắn gửi xót xa: “Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong cậu yên nghỉ nhé”.

Không chỉ chia buồn, CR7 cùng CLB UD Almeria (nơi anh sở hữu 25% cổ phần) đã có hành động hỗ trợ gia đình của Jesus de Miguel. Theo đó, toàn bộ doanh thu bán vé trận sân nhà sắp tới của Almeria gặp Tenerife sẽ được quyên góp trực tiếp cho vợ và con gái của cố cầu thủ.

Đại diện CLB Almeria chia sẻ rằng không sự hỗ trợ tài chính nào có thể thay thế người cha, người chồng trong gia đình nhưng CLB hy vọng hành động này sẽ tiếp thêm nguồn lực và tinh thần để người thân của Jesus de Miguel vượt qua sóng gió.

Các cầu thủ Almeria cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Jesus de Miguel trước buổi tập ngày 3/11. Trang chủ của Almeria thông báo: “CLB Almeria bắt đầu tuần tập luyện trong bầu không khí bàng hoàng. Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Jesus de Miguel. Đó là một mất mát khiến cả nền bóng đá Tây Ban Nha chìm trong tang tóc”.

C.Ronaldo và CLB Almeria chung tay hỗ trợ gia đình Jesus de Miguel (Ảnh: Instagram).

Thủ môn Jesus Owono, người trực tiếp va chạm khiến Jesus de Miguel, đã thực sự suy sụp sau cái chết của người đồng nghiệp. Thủ môn người Guinea Xích Đạo chia sẻ: “Đây là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi đang vật lộn để tìm từ ngữ diễn tả và thật quá khó để chấp nhận những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự ra đi của Jesus. Tâm trí tôi lúc này đều hướng về anh, gia đình anh và những người yêu thương anh”.

Hiện tại, các cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý dự đoán Jesus Owono nhiều khả năng chỉ phải đối diện với án treo giò dài hạn, chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự.