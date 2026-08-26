Công Vinh mang cúp vô địch đến sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam - Thái Lan

Khoảng 17h ngày 26/8, khoảng 3 tiếng trước trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về khu vực bên ngoài sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình.

Cùng chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 tự chuẩn bị, Lê Công Vinh xuất hiện sớm tại sân Mỹ Đình. Nhà vô địch AFF Cup 2008 mang theo những ký ức đặc biệt về lần đầu tiên lên đỉnh khu vực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Công Vinh bồi hồi nhắc lại chức vô địch năm 2008: “Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Lần đầu tiên vô địch, cảm xúc ấy đến giờ tôi vẫn không thể quên”.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các thế hệ đàn em tiếp tục thi đấu thành công, mang về thêm những danh hiệu cho bóng đá nước nhà. “Được vinh dự cầm trên tay chiếc cúp vô địch trong trận đấu hôm nay là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được chứng kiến một thế hệ mới tiếp nối hành trình của bóng đá Việt Nam”, Công Vinh chia sẻ.

Phía ngoài SVĐ Mỹ Đình, đông đảo người dân hào hứng mang theo băng rôn, cầm cờ Việt Nam để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không khí sôi động, nhộn nhịp phủ khắp khu vực phía trước SVĐ Mỹ Đình.

Một số cổ động viên còn hóa trang đầy màu sắc để đến sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Không khí trước sân Mỹ Đình đang dần nóng lên với sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ, hòa nhịp cùng những bài hát cổ động của người hâm mộ.

Đi cùng bạn bè đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về, chị Phạm Thị Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng hào hứng bởi không khí trước trận đấu.

Minh Nguyệt tin tưởng vào một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, qua đó giành chiếc cúp vô địch lần thứ 4: "Mình dự đoán Việt Nam sẽ thắng 2-1 trong ngày hôm nay để niềm vui nâng cúp được trọn vẹn. Người ghi bàn hôm nay sẽ là Đình Bắc và Xuân Son".

Anh Trần Duy Đạt, một cổ động viên lâu năm của đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển ngày hôm nay.

"Đội tuyển Việt Nam gần như chạm một tay vào chức vô địch khi thắng 2-0 ở lượt đi. Hy vọng hôm nay, các cầu thủ sẽ dành tặng người hâm mộ một chiến thắng nữa để niềm vui nâng cúp được trọn vẹn", anh Đạt chia sẻ.

Hàng nghìn CĐV với trang phục cờ đỏ, sao vàng đang đổ về SVĐ Mỹ Đình, chờ xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Thái Lan vào 20h hôm nay.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát an ninh được thắt chặt, giao thông được phân luồng để đảm bảo trật tự cho khu vực.

Các hàng rào an ninh đã được thiết lập nhiều lớp, phân vùng kiểm soát khi người hâm mộ gia tăng đột biến vào sát khung giờ thi đấu. Các tuyến kết nối với sân Mỹ Đình đã được lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết từ 15h chiều nay, hạn chế các phương tiện lớn di chuyển đến khu vực này.