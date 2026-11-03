Rạng sáng 3/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên đội U17 Bồ Đào Nha chuẩn bị cho vòng loại giải U17 châu Âu. Đáng chú ý, trong danh sách này, HLV Filipe Ramos đã điền tên Cristiano Ronaldo Jr (16 tuổi).

Con trai C.Ronaldo lần đầu được triệu tập lên đội U17 Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Đây là lần đầu tiên Cristiano Ronaldo Jr được triệu tập lên đội U17 Bồ Đào Nha. Điều này đánh dấu bước tiến mới của cậu cả nhà Ronaldo khi thi đấu ấn tượng ở đội trẻ.

Trong đợt tập trung này, U17 Bồ Đào Nha sẽ lần lượt gặp Andorra vào ngày 11/11, gặp Bulgaria vào ngày 14/11 và gặp Serbia vào ngày 17/11. Cả ba trận đấu này diễn ra tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol ở Oeiras.

Vào năm ngoái, Cristiano Ronaldo Jr từng được triệu tập lên đội U15 Bồ Đào Nha tham dự giải Vlatko Markovic tại Croatia. Ở giải đấu này, cầu thủ 16 tuổi đã gây chú ý khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước U15 Croatia ở trận chung kết. Anh đã tái hiện pha ăn mừng “Siu” nổi tiếng của người cha.

Cristiano Ronaldo Jr từng khoác áo đội U15 và U16 Bồ Đào Nha trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Sau đó, tới tháng 10/2025, cậu cả nhà Ronaldo tiếp tục khoác áo đội U16 Bồ Đào Nha. Ở cấp độ này, Cristiano Ronaldo Jr đã ghi 3 bàn thắng sau 9 trận đấu.

Tổng cộng, con trai của Ronaldo đã ra sân 13 trận cho các đội U15 và U16 Bồ Đào Nha và ghi được 5 bàn.

Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo Jr khoác áo đội U17 Al Nassr, đội bóng mà người cha đang thi đấu. Cậu từng tập luyện tại các học viện trẻ của Real Madrid, Juventus và Man Utd, tương ứng với những giai đoạn thi đấu của cha mình.