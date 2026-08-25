Cole Palmer tỏa sáng, Chelsea thắng kịch tính trước Fulham

Tiền vệ Cole Palmer đã có một màn trình diễn chói sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công lớn giúp Chelsea vượt qua chủ nhà Fulham với tỷ số 3-2 trong trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2026-27 vào rạng sáng 25/8 (giờ Việt Nam). Chiến thắng này cũng mang lại khởi đầu thuận lợi cho tân thuyền trưởng Xabi Alonso.

Cả Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều có trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên tại Ngoại hạng Anh sau khi được bổ nhiệm vào mùa hè. Tuy nhiên, Alonso là người có khởi đầu ấn tượng hơn khi Chelsea chỉ mất vỏn vẹn 31 giây để phá vỡ thế bế tắc. Từ pha phá bóng của Fulham, Levi Colwill đưa bóng trở lại, tạo điều kiện để Palmer kiến tạo cho Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil đã thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Bernd Leno, ghi bàn thắng sớm nhất của một đội bóng trong trận khai mạc một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Joao Pedro mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Palmer tiếp tục để lại dấu ấn với một pha dứt điểm không lâu sau đó, nhưng bị Leno cản phá. Chelsea kiểm soát thế trận trong những phút đầu, song hàng thủ đội chủ nhà liên tục để lộ khoảng trống. Thủ môn Robert Sanchez đặc biệt thiếu chắc chắn và đã phải trả giá ở phút 23. Josh King nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chìm vào góc gần, khiến Sanchez không thể cản phá, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Fulham sau đó bất ngờ chiếm ưu thế. Josh Acheampong đã có pha can thiệp quan trọng để ngăn Gonzalo Garcia ghi bàn trong ngày ra mắt. Chelsea dần lấy lại thế trận khi Pedro vô lê chệch cột dọc, trước khi Leno xuất sắc cản phá cú dứt điểm ở cự ly gần của Romeo Lavia.

Bốn phút trước giờ nghỉ, Chelsea tái lập lợi thế. Maxence Lacroix chuyền ngược vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Morgan Rogers dứt điểm chìm tung lưới Fulham. Bản hợp đồng trị giá 117 triệu bảng giúp Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục tận dụng khả năng tạo đột biến của Palmer. Phút 49, Pedro chọc khe để Palmer thoát xuống phía sau hàng thủ Fulham. Tiền vệ người Anh bình tĩnh đưa bóng qua hai chân Leno, nâng tỷ số lên 3-1.

Palmer ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Fulham nhanh chóng đáp trả. Chỉ năm phút sau, Timothy Castagne tung cú sút khiến Sanchez không thể bắt dính. Bóng tìm đến vị trí của Gonzalo García và tiền đạo này đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang trước khi đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Fulham nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Josh King có cơ hội nguy hiểm ở phút 72 nhưng cú sút chìm của anh đi chệch cột dọc. Antonee Robinson sau đó thử vận may bằng một pha lốp bóng qua đầu Sanchez nhưng bóng cũng không đi vào khung thành.

Pedro đưa bóng vào lưới Fulham ở thời gian bù giờ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chelsea vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-2.

Kết quả này giúp Chelsea có chiến thắng ở trận khai màn Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022. Đội bóng của Alonso đồng thời tiếp tục duy trì thành tích tốt tại sân Craven Cottage khi giành chiến thắng ở 7 trong 9 lần gần nhất làm khách trước Fulham, bên cạnh 2 thất bại.

Với Alonso, đây là màn ra mắt đáng nhớ khi ông trở thành một trong ba HLV gần nhất của Chelsea giành chiến thắng ngay trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arbeloa phải nhận thất bại trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Fulham tại giải đấu cao nhất nước Anh.