Những ngày gần đây, cái tên Lương Thảo My nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội sau khi hình ảnh cô gái trẻ thi đấu năng nổ, nhiệt huyết tại giải bóng đá nữ Tây Bắc được nhiều người chia sẻ. Với Thảo My, mọi chuyện đến khá bất ngờ bởi cô vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình ra sân để thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn.

Thảo My trong trang phục đậm chất Tây Bắc thi đấu tại giải bóng đá nữ phong trào các dân tộc thiểu số Mai Châu 2026 (Ảnh: Thảo My).

"Em cũng bất ngờ lắm ạ. Em chỉ đi đá như bình thường thôi mà tự nhiên mọi người chia sẻ nhiều quá. Lúc đầu em ngại lắm, sau em thấy vui vì mọi người biết đến bóng đá nữ Sơn La nhiều hơn", Thảo My chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sự nổi tiếng bất ngờ không khiến cô gái sinh năm 2009 cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, những tin nhắn động viên, lời hỏi thăm từ cộng đồng mạng mang đến cho Thảo My niềm vui và thêm động lực theo đuổi đam mê.

Dẫu vậy, cô gái trẻ thừa nhận đôi lúc vẫn có chút bối rối khi ra sân và nhận được sự chú ý của nhiều người. "Mấy ngày qua em nhận được nhiều tin nhắn động viên lắm, em thấy có động lực hơn. Chỉ là đi đá mà nhiều người quay quá nên em hơi ngại thôi ạ", Thảo My vui vẻ nói.

Tình yêu bóng đá bắt đầu từ những trận cầu trong bản

Đằng sau những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội là một nữ sinh có cuộc sống khá giản dị. Thảo My quê ở tổ dân phố Chờ Lồng, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La. Hiện tại, cô vẫn đang đi học và luôn xác định việc học là ưu tiên hàng đầu.

Với Thảo My, bóng đá là niềm đam mê lớn, nhưng không vì thế mà cô xao nhãng chuyện học hành. Cô gái trẻ muốn cố gắng cân bằng cả hai, vừa hoàn thành việc học, vừa dành thời gian cho môn thể thao mình yêu thích.

Tình yêu với trái bóng tròn của Thảo My bắt đầu từ năm 8 tuổi, khá tự nhiên và không có sự sắp đặt. Khi ấy, cứ nhìn thấy các anh chị trong bản tụ tập đá bóng, cô bé lại hào hứng chạy theo xin chơi cùng.

Không qua trường lớp đào tạo bài bản, cũng chẳng có lịch tập luyện cố định, Thảo My đến với bóng đá bằng những trận đấu tự phát sau giờ học. Hễ có người rủ đá bóng, cô lại sẵn sàng xỏ giày ra sân. Điều thú vị là Thảo My có thể đá mọi vị trí trên sân, từ vai trò hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, thậm chí cả việc làm thủ môn.

Hiện nay, Thảo My là thành viên CLB bóng đá nữ Sơn La Storm. Dù chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở những giải đấu lớn, cô gái trẻ vẫn trân trọng từng lần được cùng đồng đội bước ra sân cỏ.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thảo My là chuyến đi thi đấu tại giải bóng đá nữ phong trào các dân tộc thiểu số Mai Châu, khi cô giúp đội bóng giành giải 3 chung cuộc đồng thời được nhận danh hiệu Hoa khôi của giải đấu.

Nữ cầu thủ 17 tuổi có sở thích chụp ảnh, du lịch cùng bạn bè (Ảnh: Thảo My).

"Giải đấu này em được gặp gỡ nhiều cầu thủ nữ đến từ các dân tộc khác nhau, cùng giao lưu và tận hưởng bầu không khí bóng đá. Với nhiều người, một giải đấu phong trào có thể chưa phải điều gì quá đặc biệt. Nhưng với em, được cùng đồng đội thi đấu hết mình, được gặp gỡ những người có chung niềm đam mê đã là một thành tích đáng tự hào", Thảo My bày tỏ.

Sự giản dị, nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến Thảo My luôn được mọi người yêu mến. Không cần những sân vận động lớn hay ánh đèn rực rỡ, chỉ cần có trái bóng, có đồng đội và một trận đấu vui vẻ là niềm hạnh phúc bình dị của cô gái người dân tộc Thái.

Ước mơ khoác áo tuyển Việt Nam và thần tượng Ronaldo

Dù hiện tại vẫn chơi bóng chủ yếu theo phong trào, Thảo My không giấu giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Xa hơn, cô mong một ngày có cơ hội khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

"Em nghĩ ai đá bóng mà chẳng mơ được làm cầu thủ chuyên nghiệp, được một lần khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Em biết là khó, nhưng em vẫn cố gắng, được đến đâu em cố đến đó. Trước mắt thì em vẫn ưu tiên việc học trước ạ", Thảo My bộc bạch.

Trong hành trình nuôi dưỡng ước mơ, đội tuyển nữ Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn đối với cô gái trẻ. Đặc biệt, Thảo My dành tình cảm yêu mến cho tiền đạo Huỳnh Như - người mà cô ngưỡng mộ bởi vóc dáng nhỏ bé nhưng sở hữu lối chơi bản lĩnh và thông minh.

Đối với Thảo My, nữ tiền đạo Huỳnh Như là niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam. Hình ảnh nữ tiền đạo vượt qua nhiều thử thách để khẳng định bản thân cũng là nguồn động lực để cô thêm quyết tâm theo đuổi đam mê.

Điều thú vị là ngoài bóng đá nữ Việt Nam, Thảo My còn dành tình yêu cho đội tuyển Bồ Đào Nha và đặc biệt hâm mộ siêu sao Cristiano Ronaldo.

Lý do cô yêu mến siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở tài năng trên sân cỏ mà còn bởi tinh thần kỷ luật, sự chăm chỉ và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Đó cũng là những phẩm chất Thảo My muốn học hỏi để áp dụng vào cuộc sống và hành trình chơi bóng của mình.

Ngoài những giờ học và thời gian trên sân cỏ, Thảo My cũng có những sở thích rất đúng với lứa tuổi: đi chơi cùng bạn bè, chụp ảnh và nghe nhạc. Cô gái trẻ yêu thích những điều vui vẻ, năng động và luôn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách tự nhiên nhất.

Sự chú ý trên mạng xã hội có thể chỉ là một khoảnh khắc đến bất ngờ, nhưng với Thảo My, điều đáng quý hơn cả là bóng đá nữ Sơn La được nhiều người biết đến và yêu mến. Còn với cô gái sinh năm 2009, hành trình phía trước vẫn còn dài, trước mắt là việc học, những trận bóng cùng Sơn La Storm và một ước mơ vẫn đang được nuôi dưỡng mỗi ngày: một lần được khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam.