Cổ động viên Arsenal tại Việt Nam ăn mừng cúp vô địch Ngoại hạng Anh

Sáng 20/5, CLB Arsenal đã chính thức trở thành tân vương giải Ngoại hạng Anh sớm một vòng đấu, đánh dấu lần đăng quang thứ 4 tại giải đấu này sau 22 năm chờ đợi. Sự kiện này càng trở nên đặc biệt với thầy trò HLV Mikel Arteta khi chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp về nhì sau Man City của “The Gunners”.

Hòa trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt của cộng đồng Gunners trên khắp thế giới, FPT Play phối hợp cùng Hội cổ động viên (CĐV) Arsenal chính thức tại Việt Nam tổ chức các chuyến xe buýt 2 tầng diễu hành trong 3 ngày từ 22/5 đến 24/5.

Tổng cộng có 4 chiếc xe buýt 2 tầng sightseeing phủ đỏ màu áo Arsenal được huy động để phục vụ fan hâm mộ ở cả hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM.

Đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, đi qua những địa danh biểu tượng của cả hai thành phố như Nhà Hát Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Bến Nhà Rồng, Chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà Thờ Đức Bà… đã tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa đáng tự hào.

Các chuyến xe buýt không chỉ thu hút sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước mà còn nhận được sự chú ý lớn từ fan quốc tế. Trên nền tảng X, nhiều bài đăng về sự kiện này của các tài khoản có tích xanh thu về lượt view “khủng”.

Ông Phan Văn Thắng - Chi Hội trưởng hội CĐV Arsenal TPHCM cho biết: “Cũng như rất nhiều cổ động viên khác trên thế giới, chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ nhiều hoạt động đồng hành giữa nhà đài và không chỉ riêng FC Arsenal Việt Nam mà còn với nhiều FC Ngoại Hạng Anh khác tại Việt Nam".