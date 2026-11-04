CLB Thể Công Viettel có chuyến làm khách trên sân của Seoul FC ở vòng 4 bảng E AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) diễn ra vào tối 4/11. Đây là đấu trường mà đội bóng Thủ đô thể hiện phong độ không tốt khi đã mới kiếm được một điểm sau 3 vòng đấu, để thua 2 trận và hòa một trận, đặc biệt là để thua cách biệt với tỷ số 0-5 cũng trước đại diện của Hàn Quốc hồi tháng 6.

Thể Công Viettel để Seoul FC ghi 8 bàn sau hai lượt trận, đứng trước khả năng dừng bước sớm ở Cúp C2 châu Á (Ảnh: AFC).

Dù vậy đoàn quân của HLV Guilherme Almeida đã chơi kiên cường trong suốt hiệp 1 dù chịu nhiều sức ép tấn công từ phía Seoul FC. Phút 18, Leonardo Ruiz suýt chút nữa có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, đáng tiếc bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài.

Thể Công Viettel cũng tạo ra không ít cơ hội dứt điểm về khung thành của Seoul FC nhưng không thắng được thủ thành Baek Jong Beom hoặc đi không chính xác. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục phòng ngự chắc chắn trong khoảng 20 phút đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị thủng lưới ở phút 68. Đó là tình huống mà tiền vệ Son Jeong Beom kiến tạo thuận lợi cho đồng đội Moon Seon Min thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành Caruso.

Thể Công Viettel thất bại trước đối thủ Hàn Quốc quá mạnh (Ảnh: AFC).

Đến phút 79, từ pha tổ chức tấn công bên cánh phải, dù thủ thành Caruso cản phá được pha dứt điểm đầu tiên ở trong vòng cấm nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá bồi của Anderson Oliveira.

Phút 90, sau đường tạt bên cánh trái của cầu thủ phía Seoul FC, hậu vệ Lucas Alves phá bóng không tốt khiến bóng đi thẳng vào lưới nhà, qua đó khép lại trận đấu với thất bại 0-3. Thất bại này khiến Thể Công Viettel tiếp tục xếp cuối bảng và khả năng dừng bước sớm ở Cúp C2 châu Á đã hiện rõ.

Đội hình xuất phát:

FC Seoul: Baek Jong-beom, Park Soo-Il, Lee Sang-Min, Juan Ros, Kim Jin-Su, Babec, Moon Seon-Min, Hwang Do-Yun, Cho Young-Wook, Anderson Oliveira, Leonardo Ruiz

Thể Công Viettel: Caruso, Andre Luiz, Lương Chí Khải, Nata, Văn Nam, Văn Khang, Hoàng Khánh, Paulinho, Lucas Alves, Ribamar, Brandao