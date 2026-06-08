Đây là phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ tập thể CLB đối với sự phát triển của bóng đá Thủ đô nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.

CLB Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: Lê Hải).

Được thành lập vào năm 2006 bởi Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển, đội bóng với tên gọi CLB Hà Nội T&T xuất phát từ giải hạng Ba, cấp độ thấp nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và chiến lược phát triển rõ ràng, CLB đã vượt qua những hạn chế, khó khăn ban đầu và làm nên kỳ tích ba năm thăng ba hạng đấu, tạo nên câu chuyện thăng tiến ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sau khi cán đích trong top 4 ở mùa đầu lên chơi V-League (2009), Hà Nội T&T đã gây kinh ngạc với chức vô địch ở mùa 2010. Vào năm đó, bầu Hiển luôn nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu vì niềm tự hào Hà Nội. Và đúng thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đã kết thúc mùa giải với 46 điểm, hơn đội về nhì Hải Phòng 1 điểm. Chức vô địch này cũng giải cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia của bóng đá Thủ đô suốt 26 năm đằng đẵng kể từ năm 1984.

Mùa giải V-League 2013 và 2016, Hà Nội T&T tiếp tục đăng quang, đồng thời gây ấn tượng với lối chơi đẹp mắt, tính tập thể và tinh thần chiến binh. Bên cạnh đó, CLB cũng luôn kiên trì xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm, lấy đào tạo làm nền tảng, lấy bản sắc làm sức mạnh và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài.

Sau 10 năm thành lập (2006-2016), Hà Nội T&T chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội (CLB Hà Nội). Đây là một bước ngoặt trong lịch sử đội bóng. Việc đổi tên đi kèm với sự thay đổi toàn diện, bao gồm màu áo tím đặc trưng và logo mới mang biểu tượng Khuê Văn Các, với mục tiêu đưa đội bóng trở thành tài sản chung của Hà Nội, một phần trong văn hóa thủ đô nghìn năm văn hiến.

CLB Hà Nội được đánh giá cao với hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam (Ảnh: Lê Hải).

Với danh xưng mới, kỷ nguyên rực rỡ trong lịch sử CLB Hà Nội cũng chính thức mở ra với liên tiếp các danh hiệu, bao gồm chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019, 2022; Cúp Quốc gia 2019, 2020, 2022; Siêu Cúp Quốc gia 2018, 2019, 2020, 2022. Từ con số 0 khi thành lập, CLB Hà Nội đã vươn lên, xác lập vị thế đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia, đồng thời tạo nên những màn trình diễn khó quên tại các đấu trường châu lục.

CLB Hà Nội cũng là CLB có cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam nhiều nhất (7), sở hữu nhiều Vua phá lưới V-League nhất (7), và là CLB Việt Nam chơi nhiều trận nhất tại các Cúp châu lục (49).

Không chỉ những danh hiệu, nhiều năm kiên trì với chiến lược cốt lõi là đào tạo trẻ, nhiều thế hệ cầu thủ CLB Hà Nội đã trưởng thành với tài năng, đạo đức và tư duy hiện đại, mang lại thành công cho đội bóng thủ đô mà còn đóng góp vào những cột mốc lịch sử của các cấp độ đội tuyển Quốc gia.

Đó là Dương Hồng Sơn, thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2008, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi ở đấu trường Đông Nam Á. Đó là Phạm Thành Lương, người 4 lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam và nằm trong tốp 4 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển; là Nguyễn Văn Quyết, đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong chức vô địch AFF Cup 2018; Đỗ Duy Mạnh, đội trưởng nâng cao chiếc Cúp vô địch ASEAN Cup 2024, và Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long… những người góp phần vào các chiến tích lịch sử tại U23 châu Á 2018, Asiad 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, 2024, Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Mới đây, thầy trò HLV Cristiano Roland khiến cả đất nước tự hào với tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Hải).

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của CLB Hà Nội trong xây dựng mô hình quản trị bóng đá chuyên nghiệp và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho CLB. Nghi thức đón nhận đã diễn ra trang trọng dưới sự điều hành của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và sự chứng kiến của các Lãnh đạo cấp cao. Cùng với Huân chương Lao động hạng Ba đã nhận năm 2018, CLB Hà Nội trở thành CLB bóng đá duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam được trao tặng cả Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Những thành tựu mà CLB Hà Nội đạt được gắn liền với tâm huyết, sự đầu tư bài bản của nhiều thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ, người lao động của Câu lạc bộ; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và tình yêu bóng đá của Nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển.

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, nghi thức tri ân Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển, đã diễn ra đầy cảm xúc. Với tình yêu, niềm đam mê, sự nhiệt huyết, tầm nhìn xa và cả sự hi sinh, ông là người đã thắp lên ngọn lửa đầu tiên, bền bỉ gìn giữ và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Đặc biệt, dù bất kỳ thế hệ nào, tất cả đều mang bản sắc, khát vọng cùng tinh thần Hà Nội.

Nhìn lại 20 năm hình thành và phát triển đầy tự hào, CLB Hà Nội đã công bố đội hình tiêu biểu giai đoạn 2006-2026. Đó là thủ môn Dương Hồng Sơn; các hậu vệ Trần Văn Kiên, Cristiano Roland, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu; tiền vệ trung tâm gồm Moses Oloya, Đỗ Hùng Dũng; các tiền vệ công Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương; cùng tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Đội hình 4-2-3-1 được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm, người đã đưa CLB Hà Nội tới 3 chức vô địch V-League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Quốc gia.

“Trong chặng đường 20 năm, với sự chuyên nghiệp, bài bản và khát vọng không ngừng nghỉ, CLB Hà Nội đã mang đến lối chơi cống hiến, giàu bản sắc, sự phát triển ổn định và bền vững, thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế”, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.

Tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao tặng bằng khen, đồng thời Tập đoàn T&T Group tặng thưởng 1 tỷ đồng cho HLV và các cầu thủ U17 Hà Nội có đóng góp xuất sắc, mang về tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong hai thập kỷ qua in đậm dấu ấn của các huấn luyện viên, chuyên gia và các thế hệ cầu thủ xuất sắc đến từ đội bóng Thủ đô.

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội (Ảnh: Lê Hải).

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội chia sẻ: “Trong những năm tiếp theo, CLB Hà Nội quyết tâm tiến gần hơn tới những chuẩn mực của bóng đá châu lục, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá hiện đại. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng tầm công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, đầu tư bài bản hơn nữa cho hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường.

Nhưng hơn hết, CLB Hà Nội sẽ tiếp tục kiên định với những giá trị đã làm nên bản sắc của mình trong suốt 20 năm qua: tinh thần cống hiến, khát vọng chiến thắng, sự chuyên nghiệp và niềm tin vào sức mạnh của những thế hệ cầu thủ được đào tạo từ chính ngôi nhà Hà Nội FC.

Cùng nhau, chúng ta quyết tâm xây dựng một CLB Hà Nội phát triển trường tồn. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một đội bóng mà mỗi người dân Thủ đô đều có thể tự hào gọi đó là đội bóng của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa CLB Hà Nội vươn tới những sân chơi lớn hơn, để mỗi khi bước ra đấu trường châu lục đều mang theo hình ảnh, bản lĩnh và khát vọng của bóng đá Việt Nam”.