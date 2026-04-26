CLB Công an TPHCM thắng CLB Hà Tĩnh, Thể Công Viettel hòa SHB Đà Nẵng

Trận đấu tối nay (26/4) giữa CLB Hà Tĩnh và CLB Công an TPHCM trên sân Hà Tĩnh là trận đấu mà đội khách quyết giành chiến thắng, sau chuỗi ngày vất vả ở các vòng đấu gần nhất.

CLB Công an TPHCM (áo trắng) có chiến thắng trên sân Hà Tĩnh (Ảnh: Đ.V).

Đây là trận đấu mà HLV Lê Huỳnh Đức bên phía CLB Công an TPHCM “cất” tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Thế nhưng, người thay thế cho Tiến Linh là tiền đạo Việt kiều Williams Lee tỏ ra hiệu quả hơn cựu Quả bóng vàng Việt Nam.

Phút 12, chính Williams Lee là người ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công an TPHCM. Trong pha bóng này, Nguyễn Thái Quốc Cường chuyền bóng chính xác, để Williams Lee bật cao hơn hàng thủ đối phương, đánh đầu ghi bàn giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật của các cầu thủ đội Công an TPHCM, được chỉ huy bởi thủ môn Lê Giang Patrik.

Bảo toàn chiến thắng sát nút 1-0 trước CLB Hà Tĩnh, CLB Công an TPHCM có 29 điểm, đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. Trong khi đó, Hà Tĩnh có 23 điểm, đứng vị trí thứ 9.

CLB Công an TPHCM đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Đ.V).

Ở cặp đấu khác diễn ra cùng giờ với trận đấu giữa Hà Tĩnh và CLB Công an TPHCM, đội nhì bảng Thể Công Viettel bất ngờ bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 3-3.

Joel Brandon mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn ngay phút đầu tiên của trận đấu. Sau đó, Thể Công Viettel dẫn lại 2-1, nhờ các pha lập công của Lucas Vinicius ở phút 22 và 32. Đến phút cuối cùng của hiệp một, Milan Makaric ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Sang hiệp hai, Đinh Viết Tú ghi bàn ở phút 74, nâng tỷ số lên 3-2 cho Thể Công Viettel. Nhưng đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp thi đấu thứ nhì, Joel Brandon thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Đây là trận hòa rất quan trọng giúp SHB Đà Nẵng có 13 điểm. Họ vươn lên đứng vị trí áp chót bảng xếp hạng, bằng điểm với đội cuối bảng PVF-CAND. Trong khi đó, Thể Công Viettel có 42 điểm, họ vẫn đứng nhì bảng, nhưng đã bị CLB Công an Hà Nội bỏ xa trên bảng xếp hạng.