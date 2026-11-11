Đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-0 trong trận đấu diễn ra tối 10/11, trên sân Pleiku (Gia Lai). Đây là trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu quốc tế đang diễn ra ở phố núi. Ngoài U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, giải đấu đang diễn ra ở sân Pleiku còn có sự hiện diện của các đội U23 Qatar và U23 Singapore.

Cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá về lực lượng, lối chơi của U23 Việt Nam tại giải đấu này. Đồng thời, ông Lâm cũng nói về đối thủ U23 Thái Lan, nguyên nhân khiến họ thua đậm. Ông Dương Vũ Lâm có buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ông Dương Vũ Lâm (phải) từng giữ vị trí Phó Chủ tịch AFF (Ảnh: T.H).

Hình thành bộ khung mới

Ông đánh giá thế nào về trận thắng đậm 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan?

- Đầu tiên, tôi có lời khen cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu nhiệt tình, tự tin, thể hiện đúng điểm mạnh nhất của các cầu thủ, đó là sức trẻ và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là đội bóng sử dụng lực lượng kế cận cho lứa U23 Việt Nam từng thành công trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Đội hình hiện tại là những nhân sự được chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028. Bước đầu, chúng ta có bộ khung triển vọng. Đặc biệt, hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam khá cứng cáp.

Chúng ta có thủ môn Cao Văn Bình thi đấu ổn định, có các trung vệ vừa có thể hình tốt, vừa giàu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Nếu những cầu thủ này giữ được sự ổn định trong thời gian trước mắt, U23 Việt Nam sẽ có hàng thủ mạnh, làm bàn đạp cho việc nhắm đến những thành tích mong muốn.

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Còn về lối chơi thì sao, đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi như thế nào, thưa ông?

- U23 Việt Nam cố gắng chơi theo lối chơi mà chúng ta mạnh nhất, đó là kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ. Khi các cầu thủ ở tuyến dưới giành lại bóng, họ không vội vã phá bóng lên phía trên, mà từ tốn phối hợp, tìm đồng đội để phát triển bóng sang bên phần sân của đối thủ.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng sở dĩ U23 Việt Nam thi đấu dễ dàng trước U23 Thái Lan trong buổi tối 10/11 đến từ việc không có lực lượng tốt nhất, không có thể lực tốt nhất. Ngoài ra, cũng có thể U23 Thái Lan chưa có quyết tâm cao nhất trong trận đấu vừa diễn ra trên sân Pleiku.

U23 Thái Lan trong trận đấu vừa qua thi đấu khá nghiệp dư, họ tỏ ra non kém kinh nghiệm so với cầu thủ U23 Việt Nam. Hầu hết các gương mặt của U23 Việt Nam hiện tại đều thi đấu ở V-League, trong khi các cầu thủ U23 Thái Lan chưa có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp như cầu thủ U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan (áo trắng) trong trận đấu vừa rồi chưa thi đấu với lực lượng và thể lực tốt nhất (Ảnh: Trần Hào).

Khó đánh giá về đối thủ

Ông có thể nói rõ hơn về lực lượng của U23 Thái Lan trong trận đấu với U23 Việt Nam hôm 10/11?

- Tôi không thấy tiền đạo Yotsakorn Burapha dự giải đấu này. Cậu ấy là người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 năm 2025 và ghi bàn vào lưới đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Yotsakorn Burapha mới 21 tuổi, đủ điều kiện tham dự SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028, nhưng cậu ấy không tham dự giải đấu ở Gia Lai, có nghĩa là U23 Thái Lan chưa sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng vẫn đang trong thời gian sàng lọc lực lượng. Thông thường, các đội tuyển trẻ của Thái Lan sẽ chuẩn bị khoảng 50-60 cầu thủ cho các giải quốc tế ở những năm kế tiếp. Rất có thể đội hình U23 Thái Lan hiện nay chỉ là một phần trong tổng số 50-60 cầu thủ này.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha (9) không tham dự giải đấu này cùng U23 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Thế nên, U23 Thái Lan trong trận thua U23 Việt Nam chưa phải là đội hình mạnh nhất trong lứa tuổi của họ.

Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải đấu ở Gia Lai cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ mới, sử dụng lực lượng mới, ông đánh giá thế nào về triển vọng thành tích của đội bóng này ở các giải quốc tế trong năm sau?

- Chưa thể nói về điều đó ngay lúc này. Chúng ta đang thử nghiệm và các đối thủ cũng đang thử nghiệm. Do các đối thủ chưa mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất của họ, nên chúng ta khó mà đưa ra thước đo chính xác về tương quan sức mạnh của U23 Việt Nam so với U23 Thái Lan so với khu vực Đông Nam Á.

Chúng ta cũng khó so sánh chính xác trình độ của đội tuyển U23 Việt Nam so với U23 Qatar, so với trình độ của bóng đá trẻ châu Á.

Nhiều gương mặt mới của U23 Việt Nam được thử nghiệm cho SEA Games 34 năm 2027 và giải U23 châu Á 2028 (Ảnh: Trần Hào).

Bước đầu, như tôi đã nói, các cầu thủ của U23 Việt Nam thể hiện nhiều triển vọng, thể hiện khát khao được chứng tỏ bản thân. Chúng ta cũng giới thiệu được một số gương mặt thi đấu rất chững chạc, đáng tin cậy, nhất là các vị trí ở hàng phòng ngự.

“Xoay vòng” cầu thủ, thử nghiệm đội hình

Còn về các cầu thủ Việt kiều như Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng thì sao, họ đã thể hiện như thế nào trước U23 Thái Lan?

- Đối thủ chưa có lực lượng mạnh nhất, chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Họ tranh chấp tay đôi không tốt, nên rất khó đánh giá chính xác về sự thể hiện của những cầu thủ trên hàng tấn công, trong đó có các cầu thủ Việt kiều.

U23 Thái Lan không tạo đủ áp lực để đặt các chân sút của chúng ta vào thế khó, để chúng ta được chứng kiến các cầu thủ sẽ giải quyết những tình huống khó, những pha bóng nhiều áp lực ra sao. Thành ra, chỉ qua một trận đấu đầu giải, khó xác định chính xác năng lực và sự hòa nhập của các cầu thủ Việt kiều.

Riêng với Williams Minh Hoàng, cậu ấy vào sân khá trễ, thời gian ở trên sân của cậu ấy chưa đủ nhiều, nên càng khó đánh giá chất lượng của tiền đạo này so với mặt bằng các chân sút trẻ ở nhóm đầu Đông Nam Á.

Williams Minh Hoàng (10) góp một bàn thắng cho U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Trong những ngày sắp tới, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với mật độ hai ngày/trận, mật độ này liệu có ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ?

- Tôi cho rằng mật độ tại giải năm nay không gây ra ảnh hưởng lớn. Thứ nhất, các cầu thủ mới 20-21 tuổi, có người mới 19 tuổi. Họ còn rất trẻ, rất sung sức, nên thể lực không phải là rào cản lớn với U23 Việt Nam.

Hơn nữa, như đã nói, các trận đấu tại giải năm nay không tạo ra áp lực cao, không khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi không căng thẳng, khi không phải chịu áp lực lớn, các cầu thủ trẻ hồi phục rất nhanh.

Do vậy, khả năng rất cao U23 Việt Nam sẽ có sự luân phiên nhân sự trong các trận đấu tới đây (gặp U23 Singapore tối 12/11 và gặp U23 Qatar tối 14/11). Chính vì thế, tình trạng một hay một nhóm cầu thủ nào đó bị quá tải khó xảy ra. Toàn đội U23 Việt Nam sẽ đủ thể lực thi đấu tốt đến cuối giải.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!