Chuyên gia: “U17 Việt Nam đủ tự tin đánh bại U17 Australia ở tứ kết"

Ngoài cương vị Phó Chủ tịch AFF, ông Dương Vũ Lâm từng giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), từng là trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam vô địch 2 kỳ AFF Cup 2008 (thời HLV Calisto) và 2018 (thời HLV Park Hang Seo), trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á 2018.

Ông Dương Vũ Lâm hiểu rõ bóng đá Việt Nam và các đội tuyển Việt Nam. Sau khi đội tuyển U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE rạng sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam) để giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á (gặp U17 Australia), đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup U17 2026, ông Dương Vũ Lâm có những phân tích về đội bóng của HLV Cristiano Roland.

Chiều 14/5, ông Dương Vũ Lâm có buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, nhận định về hành trình của U17 Việt Nam ở vòng bảng và về triển vọng vượt qua U17 Australia ở tứ kết giải châu Á vào 0h ngày 17/5.

Cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Tiến bộ từ thất bại trước U17 Hàn Quốc

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U17 Việt Nam, qua cách chúng ta đánh bại U17 UAE để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á và giành vé dự VCK World Cup U17 năm nay?

- Đầu tiên, tôi cho rằng so với trận gặp U17 Hàn Quốc cách đây ít ngày, ở trận đấu với U17 UAE, các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Ở trận đấu trước, khi ở vào trạng thái phải bảo vệ thành quả sau khi đã dẫn trước đối phương, các cầu thủ có phần mất bình tĩnh.

Tâm lý của họ lúc đó là sợ thua, sợ bị U17 Hàn Quốc gỡ hòa. Cho đến lúc thực sự bị đối thủ gỡ hòa ở phút 84, các cầu thủ trẻ của chúng ta gần như rơi vào trạng thái mất phương hướng, trước khi U17 Việt Nam thua thêm 3 bàn nữa chỉ trong vòng ít phút cuối trận.

Đến trận gặp U17 UAE, tâm lý của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể. Có lẽ HLV Cristiano Roland đã làm tốt công tác tư tưởng cho các học trò của ông ấy. Cầu thủ trẻ của chúng ta tự tin cầm bóng, phối hợp, ngay cả khi bị thủng lưới từ rất sớm (chỉ trong vòng vài chục giây đầu trận).

Nói riêng về bàn thua chóng vánh chỉ sau vài chục giây đầu trước U17 UAE, đấy có phải là điểm mà U17 Việt Nam cần phải cải thiện?

- Chắc chắn toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm về bàn thua này rất nhiều. Không có bất kỳ đội bóng nào trên thế giới lại muốn để thủng lưới sau khi bóng lăn chỉ vài chục giây. Thua sớm như thế rất dễ vỡ trận. Hàng thủ của chúng ta mất tập trung và lập tức phải trả giá.

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Bàn thua sớm nói trên cũng khiến toàn đội U17 Việt Nam đứng trước thử thách lớn trong những phút tiếp theo. Chúng ta buộc phải tấn công mạnh sau khi bị mở tỷ số. Điều này dẫn đến việc các cầu thủ phải hoạt động với cường độ cao từ quá sớm, trước đối thủ có tố chất tốt hơn là UAE.

Kết quả là từ phút 70 trở đi, không ít vị trí trên sân của U17 Việt Nam có dấu hiệu quá tải về cơ bắp. Cũng may là chúng ta giải quyết được khâu ghi bàn khá sớm, đặc biệt là bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một kết thúc và bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước phút 70 (cụ thể, bàn ấn định tỷ số được Mạnh Cường ghi ở phút 69), nên không bị rơi vào thế bị động trong những phút cuối.

Khâu phối hợp và tâm lý thi đấu không thể chê, nhưng việc để thủng lưới quá sớm cần được rút kinh nghiệm.

Phát huy tối đa năng lực về kỹ thuật

Nói thêm về khâu phối hợp, U17 Việt Nam đã làm gì khiến hàng thủ của U17 UAE liên tục chao đảo?

- Ngay cả khi có bóng bên phần sân nhà, các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng không vội vã phá bóng dài lên phía trên. Thay vào đó, họ bình tĩnh kiểm soát bóng, chuyền bóng ở cự ly ngắn cho nhau, đem bóng sang phần sân đối phương rất lớp lang.

Đây là hình ảnh rất khác so với những phút cuối trận gặp U17 Hàn Quốc. Như tôi đã nói, vấn đề tâm lý ảnh hưởng lớn đến năng lực chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng trong những đường chuyền của các cầu thủ trẻ.

Các cầu thủ tự tin kiểm soát bóng, phối hợp (Ảnh: AFC).

Ở trận đấu với U17 UAE, các cầu thủ U17 Việt Nam luôn tin rằng chúng ta có thể đánh bại đội bóng Tây Á, nên họ phối hợp rất từ tốn, phát huy đúng những gì mà họ được tập hàng ngày. Thậm chí, nếu các chân sút của U17 Việt Nam kết thúc chuẩn xác hơn, chúng ta còn có thể ghi bàn gỡ hòa sớm hơn nữa.

Với lối chơi này, U17 Việt Nam liệu có đủ sức đánh bại U17 Australia ở trận tứ kết giải U17 châu Á, diễn ra vào lúc rạng sáng 17/5 tới đây (theo giờ Việt Nam)?

- Đầu tiên, tôi nói về trận đấu giữa U17 Australia và U17 Uzbekistan. Đội bóng đến từ Trung Á chơi lấn lướt đội bóng xứ sở chuột túi, U17 Uzbekistan không mấy khó khăn để thắng trận đấu này với tỷ số 2-0, qua đó giành ngôi đầu bảng B.

Có thể nguyên nhân khiến U17 Australia thất bại trong trận đấu kết thúc lúc rạng sáng 14/5, xuất phát từ chỗ đội bóng trẻ xứ sở chuột túi không mấy quyết tâm ở trận gặp U17 Uzbekistan, vì đằng nào họ cũng đã có vé vào tứ kết. U17 Australia không quan trọng việc gặp đối thủ nào ở tứ kết.

Thứ hai, về nguyên nhân chủ quan, kỹ thuật của các cầu thủ U17 Australia không quá cao, không so được với cầu thủ Uzbekistan. Ở lứa tuổi này, chất lượng kỹ thuật của cầu thủ trẻ đến từ xứ sở chuột túi có khi cũng không hơn kỹ thuật của cầu thủ U17 Việt Nam.

Kết quả của trận bán kết giải U17 Đông Nam Á có thể được tái hiện

U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 cách đây ít tuần, với tỷ số 2-1. Liệu kết quả này có lặp lại trong trận tứ kết giải U17 châu Á 2026?

- Đây là khả năng có thể lặp lại. Trong thời gian rất ngắn từ giải U17 Đông Nam Á 2026 đến giải đấu hiện tại, không có quá nhiều thời gian để các đội tuyển thay đổi một cách triệt để, cả về nhân sự lẫn lối chơi.

U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Australia tại bán kết giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Dĩ nhiên, trong bóng đá, không phải trận đấu nào cũng giống nhau. Nhưng về cơ bản, những điểm mạnh và điểm yếu của hai đội U17 Việt Nam và U17 Australia tại giải U17 châu Á đang diễn ra, cũng tương tự như những ưu và nhược điểm của chính 2 đội này tại giải U17 Đông Nam Á ít tuần trước.

Hai đội cũng đã quá hiểu nhau, nên đội nào có chiến thuật hợp lý hơn, khai thác điểm yếu của đối phương tốt hơn, đội đó sẽ có ưu thế. U17 Việt Nam có ưu điểm về khả năng kiểm soát bóng, chất kỹ thuật, sự nhanh nhẹn trong các pha len lỏi giữa hàng thủ U17 Australia, chúng ta có thể tiếp tục phát huy ưu điểm này.

Còn về mặt tâm lý, yếu tố này có giúp ích cho các cầu thủ trẻ trước trận tứ kết sắp diễn ra?

Toàn đội đang có sự tự tin cao độ (Ảnh: AFC).

- Đây càng là yếu tố không thể tách rời. Càng ở các lứa tuổi trẻ, yếu tố tâm lý càng quan trọng. Các cầu thủ trẻ chưa có sự ổn định như các cầu thủ chuyên nghiệp, nên các HLV phải chú trọng đến khâu tâm lý. Các HLV phải làm sao cho các học trò luôn ra sân với trạng thái hưng phấn, tự tin.

Tôi cho rằng với khí thế đang lên sau khi giành vé lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, cũng như giành quyền tham dự VCK World Cup U17 năm 2026, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ thi đấu hay hơn nữa ở trận gặp U17 Australia tới đây.

Chưa hết, U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia ở bán kết giải Đông Nam Á, điều đó càng tiếp thêm sự tự tin của các cầu thủ đang có mặt trong đội hình hiện tại. Với bóng đá trẻ, một khi họ có niềm tin, họ sẽ làm được!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!