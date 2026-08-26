Chuyên gia: Thái Lan khao khát thành tích đầy tự hào của tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h tối nay (26/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), cựu Phó Chủ tịch AFF, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm tái khẳng định đội tuyển Việt Nam mạnh hơn đội tuyển Thái Lan.

Cũng theo ông Dương Vũ Lâm, bóng đá Việt Nam không chỉ thành công hơn bóng đá Thái Lan ở ASEAN Cup 2026, mà còn thành công hơn họ ở nhiều giải đấu khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau trong những năm gần đây.

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Ngôi vô địch ASEAN Cup trong tầm tay

Ông đánh giá thế nào về trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, liệu đội tuyển Việt Nam có bảo vệ được lợi thế đang dẫn hai bàn sau lượt đi?

- Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ lợi thế đó. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam đã xác định xong mục tiêu của mình, xác định xong nhiệm vụ của từng cá nhân trước trận chung kết lượt về. Thế nên, tôi tin rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ làm được.

Dĩ nhiên, chúng ta không được phép chủ quan, vì đối thủ vẫn là đội bóng mạnh, giàu truyền thống nhất Đông Nam Á. Nhưng theo tôi, đội tuyển Việt Nam lúc này mạnh hơn họ. Chúng ta sở hữu lực lượng đồng đều hơn, giàu kinh nghiệm hơn so với Thái Lan.

Chúng ta xác định mình là đội mạnh hơn, để chúng ta luôn tự tin mỗi khi bước ra sân. Một khi chúng ta có được sự tự tin, chúng ta sẽ có cách chơi theo lối chơi mà mình mạnh nhất. Đừng quên, họ cũng lo lắng về năng lực của chúng ta, họ cũng có thể mất bình tĩnh khi nhận ra rằng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn họ.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và nhiều kinh nghiệm hơn Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Còn về kịch bản của trận chung kết lượt về, đôi bên sẽ nhập cuộc như thế nào?

- Tôi hình dung lối chơi của hai đội trong những phút đầu của trận chung kết lượt về tối 26/8 sẽ tương tự như những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đầu trận chung kết lượt đi hôm 22/8. Thái Lan có thể là đội tấn công nhiều hơn, nhưng họ tấn công nhiều là vì chúng ta cho phép họ làm điều đó, chứ chưa hẳn họ sẽ là đội khống chế thế trận.

Thậm chí, Thái Lan càng đẩy cao đội hình ở những phút đầu trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam càng thuận lợi trong việc phản công, khoét vào những khoảng trống nơi hàng phòng ngự dâng cao của Thái Lan.

Đội hình xuất quân của đội tuyển Việt Nam có thể cũng sẽ tương tự như trận chung kết lượt đi. Xuân Son vẫn có khả năng đá chính nhằm phá sức các hậu vệ Thái Lan. Bên cạnh Xuân Son, tôi dự báo có thêm tối đa một cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khác thi đấu chính thức.

Xuân Son vẫn có thể có suất thi đấu chính thức ở trận chung kết lượt về (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau khi những cầu thủ này làm xong nhiệm vụ phá sức hàng thủ Thái Lan, phân tán sự tập trung nơi các hậu vệ của đội bóng xứ sở chùa vàng, HLV Kim Sang Sik sẽ có những sự điều chỉnh nhân sự ở giai đoạn sau của trận chung kết lượt về.

Đội tuyển Việt Nam liên tục đánh bại rất nhiều đội hình của Thái Lan

Quay trở lại với vấn đề một số người đã đặt ra, rằng đội tuyển Thái Lan chỉ tham dự ASEAN Cup 2026 với đội hình B, đội hình C, nên chúng ta mới đánh bại được họ. Ông nhận xét gì về điều này?

- Tôi không rõ đội hình A của Thái Lan là đội hình nào? Đúng là có giai đoạn Thái Lan rất mạnh, khi những Chanathip Songkrasin (33 tuổi), Theerathon Bunmathan (36 tuổi), Teerasil Dangda (38 tuổi) còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng giờ họ đã lớn tuổi, họ đâu thể đá hay mãi như thời trai trẻ. Bóng đá Thái Lan cũng đâu thể cứ mãi dựa vào những cầu thủ lớn tuổi này được.

Còn về những cầu thủ nổi tiếng khác của bóng đá Thái Lan đang ở giai đoạn độ chín của sự nghiệp gồm Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, tôi không rõ lý do họ vắng mặt tại ASEAN Cup 2026 là gì.

Nhưng chẳng phải chính những cầu thủ này từng thua đội tuyển Việt Nam ở kỳ ASEAN Cup gần nhất năm 2024 hay sao? Thế nên, nếu Thái Lan có thêm những cầu thủ đấy tại giải năm nay, chắc gì họ đã mạnh hơn đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đã đánh bại nhiều đội hình khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau của Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Và khi nói về chuyện các đội bổ sung lực lượng sau ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cũng có thể bổ sung lực lượng, vì nguồn lực cầu thủ tốt ở trong nước của chúng ta vẫn còn. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể hoàn thiện đội hình thêm nữa.

Ông có thể nói rõ hơn điều này, thưa ông?

- Tôi lấy ví dụ, những cầu thủ không có phong độ ổn định tại ASEAN Cup, kể cả với những tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam, họ vẫn có thể bị thay thế bằng những người có phong độ tốt hơn, thi đấu ổn định hơn ở những giải đấu tới đây.

Chúng ta hãy nhìn lại những trận đấu quan trọng nhất, căng thẳng nhất của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, rồi chỉ ra những người đã tỏa sáng, xem đó là những ai.

Cụ thể, trong trận thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng (ngày 3/8) và trận thắng Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi, những người giải vây cho đội tuyển Việt Nam, những người ghi bàn cho chúng ta đều là những cầu thủ được đào tạo ở trong nước.

Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đấy là chi tiết khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tự hào. Đấy cũng là đặc điểm rất khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và nhiều nền bóng đá khác trong khu vực trong những năm gần đây. Khác biệt đó là chúng ta vẫn có rất đông những cầu thủ có chất lượng tốt được đào tạo ngay tại chỗ.

Tự hào về nguồn cầu thủ được đào tạo ở trong nước

Khác biệt đấy được thể hiện như thế nào?

- Ngoài ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 và tiến sát đến ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, bóng đá Việt Nam còn vô địch SEA Games (ba lần trong 4 kỳ Đại hội gần nhất từ năm 2019-2025), vô địch U23 Đông Nam Á (ba lần liên tiếp gần nhất vào các năm 2022, 2023 và 2025). Chúng ta giành thành tích cao tại một số kỳ giải U23 châu Á (hạng nhì năm 2018, hạng ba năm 2026).

Riêng thành tích của đội U23 Việt Nam đều là những cột mốc mà không có nền bóng đá nào khác ở Đông Nam Á giành được, ngoài đội tuyển U23 Việt Nam. Đấy là thành quả của khâu đào tạo trẻ tốt, kéo dài qua nhiều năm, chứ đấy không phải là những thành tích tự nhiên mà có.

U23 Việt Nam thành công tại giải U23 châu Á, thành tích mà không nền bóng đá nào ở Đông Nam Á làm được (Ảnh: AFC).

Tôi nhớ như in những lần mà đội tuyển Việt Nam thành công ở các giải đấu quốc tế (ông Dương Vũ Lâm là trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2008 và 2018, trưởng đoàn U23 Việt Nam giành hạng nhì giải U23 châu Á 2018), người hâm mộ nức lòng với các đội tuyển. Chứng tỏ, những thành tích đấy rất đáng tự hào mà người Thái Lan luôn khao khát.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dành tình yêu cho đội tuyển quốc gia, điều được thể hiện qua việc các trận đấu trên sân Mỹ Đình luôn rất cuồng nhiệt và kín khán giả. Đội tuyển Thái Lan lại không có được sự ủng hộ đó tại ASEAN Cup 2026, điển hình như việc sân Rajamangala còn nhiều chỗ trống khi Thái Lan thi đấu và họ liên tục kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ đội nhà.

Đặt trường hợp các đội tuyển Thái Lan và Indonesia bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 tới đây, cục diện của giải đấu đấy có khác hiện nay?

- Chúng ta không thể nói trước kết quả của một giải đấu khi giải đấu đấy còn chưa diễn ra. Dĩ nhiên, nếu Thái Lan và Indonesia có thêm những cầu thủ từ nước ngoài về khoác áo đội tuyển nước họ ở các giải tới đây, chúng ta sẽ khó đánh bại họ hơn, vì chắc chắn họ sẽ có thêm dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, cầu thủ Indonesia đang thi đấu ở châu Âu có năng lực cao.

Nhưng chính các đối thủ đấy muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam cũng chẳng dễ. Chúng ta đã định hình được bộ khung mạnh, định hình lối chơi, đồng thời các cầu thủ của chúng ta có sự tự tin sau nhiều giải đấu quốc tế thành công liên tục.

Sau nhiều giải quốc tế thành công liên tục, nền bóng đá Việt Nam có được sự tự tin lớn (Ảnh: Tuấn Bảo).

Hơn nữa, như tôi đã đề cập, bản thân đội tuyển Việt Nam cũng có thể bổ sung cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027. Thái Lan có cầu thủ “Thái kiều” chưa được sử dụng tại ASEAN Cup 2026, thì đội tuyển Việt Nam vẫn có thể có thêm cầu thủ Việt kiều đang tỏa sáng ở V-League.

Điều quan trọng, vào lúc này, nguồn lực cầu thủ nội của bóng đá Việt Nam tốt hơn hầu hết các nền bóng đá khác trong khu vực.

Nhiều năm trước, mỗi khi chúng ta đối đầu với các đội tuyển Thái Lan, chúng ta gần như cầm chắc thất bại. Còn hiện tại, mỗi khi Thái Lan chạm trán đội tuyển Việt Nam, chính chúng ta mới là đội nắm trong tay phần lớn khả năng thắng trận, còn họ sợ thua chúng ta. Đấy là sự thay đổi rất lớn, là bước tiến rất xa, không thể phủ nhận của bóng đá Việt Nam!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!