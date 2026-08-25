Chuyên gia Thái Lan hiến kế giúp đội nhà ngược dòng trước tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan đang đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại 0-2 trong trận lượt đi, “Voi chiến” cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên trên sân Mỹ Đình mới giành chức vô địch.

Thái Lan đối diện với nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình (Ảnh: FAT).

Trước thềm trận đấu, chuyên gia Yingrak Raksuwan của kênh Thairath cho rằng việc thi đấu trên sân khách chưa chắc là bất lợi với Thái Lan. Ông cho biết: “Trận đấu này phù hợp với đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà nên có thể hưng phấn hơn và dâng cao đội hình. Đó là cơ hội để Thái Lan tung ra những đòn phản công. Dĩ nhiên, thực tế vẫn rất khó khăn với Thái Lan”.

Cựu danh thủ Terdsak Chaiman lên tiếng khuyên HLV Anthony Hudson sử dụng sơ đồ hai tiền đạo để gây sức ép lên đội tuyển Việt Nam. Ông nói: “HLV Hudson có thể phải chơi với hai tiền đạo vì tình thế bắt buộc. Thái Lan sẽ phải dồn ép liên tục đối thủ mới hy vọng có bàn thắng. Tuy nhiên, toàn đội cũng cần đề phòng những pha phản công của đội tuyển Việt Nam”.

Terdsak Chaiman nói thêm: “Đoàn quân HLV Kim Sang Sik có lợi thế sân nhà và không bắt buộc phải tấn công như Thái Lan. Vì vậy, “Voi chiến” cần phải pressing (gây áp lực) ngay bên phần sân đối phương nhưng cả đội cũng cần phải quản lý thể lực tốt”.

Theo chuyên gia Thái Lan, nếu muốn ngược dòng, Thái Lan cần phải gây sức ép liên tục trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAT).

Tiền đạo Jehanafi Mama khẳng định khoảng cách 2 bàn với "Những chiến binh sao vàng" không phải không thể san lấp. Anh nói: “Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng ở lượt về. Chúng tôi sẽ động viên nhau liên tục, không được cho trận đấu chùng xuống và phải cố gắng ghi bàn mở tỷ số càng sớm càng tốt.

Thái Lan cần đặc biệt đề phòng những pha phản công của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, toàn đội cần chú trọng duy trì thể lực tốt trong suốt 90 phút”.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.