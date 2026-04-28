Chuyên gia Malaysia: “Trận thua U17 Việt Nam là tín hiệu tích cực”

U17 Malaysia thua U17 Việt Nam 0-3 trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á hồi cuối tuần trước. Dù vậy, giới bóng đá Malaysia vẫn không cảm thấy buồn vì trận thua này.

Cựu HLV đội tuyển U23 Malaysia từng tham dự SEA Games năm 2015, hiện là Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia Malaysia, ông Ong Kim Swee, nói: “Dù U17 Malaysia thua U17 Việt Nam 0-3 ở trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, nhưng vị trí Á quân vẫn là dấu hiệu tích cực đối với đội bóng trẻ của chúng tôi”.

“Giải đấu này cung cấp nền tảng tốt nhất để chúng tôi đánh giá, xem xét và phân tích toàn diện năng lực của chính mình. Chúng tôi đã thấy được sự quyết tâm cao độ của HLV Shukor Adan và các cầu thủ trong suốt giải đấu”, ông Ong Kim Swee nói thêm.

Theo đánh giá của giới bóng đá Malaysia nói chung và ông Ong Kim Swee nói riêng, U17 Malaysia chưa thể sánh với U17 Việt Nam về mặt trình độ. Nhưng với những gì đã thể hiện, đội bóng có biệt danh “Những chú hổ trẻ” vẫn đầy triển vọng.

Cựu HLV đội tuyển U23 Malaysia Ong Kim Swee bày tỏ quan điểm: “Đội bóng trẻ của chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần được cải thiện. Nếu U17 Malaysia muốn thi đấu tốt tại vòng loại cúp bóng đá châu Á lần tới (U17 Malaysia không được tham dự vòng chung kết giải U17 châu Á năm nay), công tác chuẩn bị cần phải được đẩy mạnh từ bây giờ”.

“Kinh nghiệm sau những trận đấu tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng, trong việc hình thành một thế hệ cầu thủ trưởng thành hơn. Đây là những cầu thủ có khả năng cạnh tranh. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi hiện sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn hơn”, ông Ong Kim Swee khẳng định.

Ngoài ra, vị Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia Malaysia này kỳ vọng thế hệ cầu thủ U17 Malaysia vừa tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026, sẽ là những "hạt giống" để có thể vực dậy bóng đá Malaysia trong tương lai.

Ông Ong Kim Swee kỳ vọng những cầu thủ này sẽ trở thành nòng cốt cho sự hồi sinh của bóng đá Malaysia, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á, mà còn ở đấu trường châu Á.