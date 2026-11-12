Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TPHCM. Riêng lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 21/11, tại Công viên bờ sông Sài Gòn. 973 nội dung thi đấu, thuộc 48 môn thể thao tranh tài tại Đại hội thể thao năm nay.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương, cựu giảng viên Đại học TDTT TPHCM hiến kế cho việc phát triển tài năng thể thao Việt Nam, thông qua Đại hội Thể thao toàn quốc (Ảnh: H.Đ).

Trước ngày khai mạc đại hội, nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Thể thao Việt Nam (TTVN) nói chung, thông qua kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần này. Những ý kiến này được đưa ra trong buổi tọa đàm mang chủ đề "Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai", diễn ra sáng 11/11.

Trong đó, đáng chú ý là ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Xương, cựu giảng viên Đại học Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM. Ông Xương phân tích: “Để thể thao Việt Nam phát triển tốt, để các vận động viên (VĐV) phát triển tốt, chúng ta không thể bỏ qua các bước sau đây. Đầu tiên là khoa học kỹ thuật phải được áp dụng vào thể thao”.

“Thứ hai, đó là việc cọ xát thi đấu. Thể thao phải gắn liền với thi đấu thực tế. Chỉ có thông qua “thực chiến”, chúng ta mới thấy được vận động viên (VĐV) của mình sai ở đâu, yếu chỗ nào, để sửa chữa. Ngoài ra, công tác định hướng cho VĐV cũng phải được thực hiện song song, để các em có định hướng nghề nghiệp tốt.

Chúng ta không nên đặt ra câu hỏi hóc búa cho phụ huynh, đó là phải cho con em mình chọn giữa đi học văn hóa hay đi theo con đường thể thao thành tích cao. Riêng ở môn bóng đá, theo thống kê từ chính FIFA, chỉ có 0,02% tài năng có thể theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh không dám mạo hiểm cho con em theo con đường thể thao.

Tôi cho rằng ngành thể thao cần có sự phối hợp với ngành giáo dục tìm ra mô hình giáo dục gắn liền với thể thao. Cần xây dựng một chương trình học, một giáo án riêng cho VĐV thành tích cao. Cam kết đầu ra cho các em”, ông Xương nói thêm.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Nguyễn Nam Nhân (Ảnh: H.Đ).

Trong khi đó, Ông Mai Bá Hùng, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, lên tiếng: “Có 3 điều kiện để đảm bảo cho hoạt động thể thao phát triển, gồm cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính. Đặc biệt, cơ sở vật chất có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không có chỗ tập luyện, thi đấu thì không thể đào tạo ra được VĐV”.

Còn Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân liên hệ giữa Đại hội Thể thao toàn quốc lần này với hướng phát triển dài lâu của thể thao TPHCM.

Ông Nam Nhân phân tích: “Việc duy trì các môn thể thao ngoài Olympic, Asiad tại Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn cần thiết. Lý do là vì thể thao truyền thống có giá trị văn hóa và phong trào.

Các môn thuộc Olympic, Asiad có vị trí trong chiến lược phát triển thể thao quốc gia, còn nhiều môn thể thao mới có tiềm năng phát triển sức khỏe cộng đồng và kinh tế thể thao”.

“Còn về đỉnh cao, mục tiêu của Thể thao TPHCM đó là thông qua đại hội phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Trong số đó, chúng ta xác định đâu là những VĐV có thể đầu tư trọng điểm cho Olympic, Asiad.

Ngoài ra, ngành thể thao TPHCM sẽ nghiên cứu để các công trình phục vụ cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tại TPHCM sẽ phục vụ như thế nào cho cộng đồng, phục vụ ra sao cho công tác phát triển Thể thao TPHCM sau khi đại hội kết thúc”, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân tiếp tục chia sẻ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, HLV, VĐV góp mặt. Có khoảng 2.000 trọng tài tham gia điều hành các nội dung thi đấu. Ban tổ chức đại hội bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TPHCM và 3 địa điểm phối hợp ở địa phương khác.