Chủ tịch Gearbox USA mong muốn hợp tác phát triển cộng đồng pickleball tại Việt Nam

Chủ tịch Gearbox USA đến thăm và làm việc tại Gearbox Việt Nam (Ảnh: Gearbox Việt Nam).

Pickleball đang trở thành môn thể thao toàn cầu và phát triển tại Đông Nam Á, chuyến thăm chính thức của chủ tịch Gearbox USA đến Việt Nam mới đây đã thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Đây là minh chứng cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam và sự kỳ vọng của Gearbox, thương hiệu hàng đầu thế giới đối với đối tác chiến lược tại đây.

Tầm nhìn chiến lược đưa pickleball Việt Nam vươn tầm quốc tế

Tại buổi làm việc giữa hai bên, chủ tịch Gearbox USA đã dành nhiều thời gian để lắng nghe phân tích về tốc độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam - nơi môn pickleball đang phát triển nhanh.

Hai bên trao đổi nhiều nội dung hợp tác (Ảnh: Gearbox Việt Nam).

Trọng tâm của cuộc họp xoay quanh định hướng phát triển bền vững và xây dựng cộng đồng. Chủ tịch Gearbox USA nhấn mạnh: "Việt Nam không chỉ là một thị trường tiềm năng về thương mại, mà còn là vườn ươm tài năng đầy triển vọng cho bộ môn pickleball. Mục tiêu của chúng tôi khi có mặt tại đây không chỉ là bán những cây vợt pickleball chất lượng, mà là cùng Gearbox Việt Nam kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện".

Hai bên đã thống nhất về lộ trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo huấn luyện viên theo tiêu chuẩn quốc tế và kế hoạch tài trợ cho các giải đấu chuyên nghiệp trong tương lai.

Chủ tịch Gearbox USA bày tỏ mong muốn thúc đẩy cộng đồng, giúp người chơi Việt Nam tiếp cận với những tinh hoa công nghệ mới từ Mỹ, từ đó nâng cao trình độ và vị thế trên bản đồ pickleball thế giới.

Trải nghiệm không gian đẳng cấp tại showroom và hệ thống sân thi đấu chuyên nghiệp

Sau buổi họp chiến lược, đoàn công tác đã tới tham quan showroom Gearbox Việt Nam. Tại đây, chủ tịch Gearbox USA ấn tượng trước cách bài trí chuyên nghiệp, hiện đại, thể hiện tinh thần năng động và tiên phong của thương hiệu.

Ông đánh giá cao việc Gearbox Việt Nam đã mang các dòng sản phẩm chủ lực như dòng vợt pickleball Gearbox, túi xách và phụ kiện cao cấp đến tay người tiêu dùng Việt một cách chỉn chu nhất.

Showroom Gearbox Việt Nam gây ấn tượng với chủ tịch Gearbox USA (Ảnh: Gearbox Việt Nam).

Điểm nhấn tiếp theo trong chuyến công tác là chuyến tham quan cụm sân của Gearbox Việt Nam. Chứng kiến cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế với mặt sân chất lượng cao, hệ thống chiếu sáng và khu vực tiện ích đồng bộ, ông nói: "Cơ sở vật chất tại đây hoàn toàn đủ điều kiện để tổ chức các giải đấu lớn trong khu vực. Tôi thấy được sự tâm huyết của đội ngũ Gearbox Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường tập luyện chuyên nghiệp cho người chơi".

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính nghi thức, chuyến thăm trở nên sôi động hơn khi chủ tịch Gearbox USA có buổi giao lưu với đội Gearbox Pro và các thành viên trong cộng đồng.

Buổi giao lưu tại cụm sân của Gearbox Việt Nam (Ảnh: Gearbox Việt Nam).

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thân thiện và hào hứng. Các vận động viên chuyên nghiệp của Gearbox Việt Nam đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với người đứng đầu thương hiệu về trải nghiệm sản phẩm, cũng như những góp ý để cải thiện hiệu suất thi đấu. Sự hiện diện của ông trên sân, những cái bắt tay cùng những lời khuyên chuyên môn đã truyền lửa cho các vận động viên.

Sự kiện còn thu hút đông đảo những người yêu thích pickleball tại địa phương. Chủ tịch Gearbox USA đã trực tiếp xuống sân, tham gia các trận giao lưu ngắn và chứng kiến kỹ thuật khéo léo của các người chơi pickleball tại Việt Nam.

Chủ tịch Gearbox USA phấn khích với kỹ thuật của các VĐV Việt Nam (Ảnh: Gearbox Việt Nam).

Ông khẳng định, sự nhiệt huyết và tinh thần thể thao của cộng đồng nơi đây là động lực để Gearbox tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời những công nghệ đột phá hơn nữa.

Chuyến thăm và làm việc của chủ tịch Gearbox USA đã khép lại, để lại dư âm tích cực trong cộng đồng thể thao. Sự gắn kết giữa Gearbox USA và Gearbox Việt Nam không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đối tác, mà còn là sự đồng điệu về lý tưởng phát triển pickleball tại Việt Nam.

