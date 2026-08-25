Chủ tịch FIFA dự khán trận chung kết lượt về tuyển Việt Nam và Thái Lan

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom sẽ sang thăm Việt Nam.

Hai vị quan chức của FIFA sẽ dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, diễn ra vào 20h ngày mai (26/8) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: VFF)

Trong những năm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá quan trọng tại Đông Nam Á.

Tháng 12/2021, ông Infantino tới Singapore dự lễ khai mạc AFF Cup, nhấn mạnh vai trò của bóng đá, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển bóng đá tại khu vực. FIFA khi đó cũng khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á.

Gần nhất, tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trên sân Thammasat. Ông cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Sự trở lại của Chủ tịch FIFA tại một trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lần này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các giải đấu, các đội tuyển và quá trình phát triển bóng đá tại khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đây cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang không ngừng tiến bộ, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong trận chung kết lượt đi, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan trên sân Rajamangala. Chúng ta sẽ vô địch nếu không thua với cách biệt quá 1 bàn ở trận lượt về.