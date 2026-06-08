Christian Eriksen đổ gục xuống sân lần hai, trận đấu bị hủy

Trận đấu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra vào đêm qua đã xảy ra sự cố. Khi trận đấu bước vào phút 65, tiền vệ Eriksen đã bất ngờ đổ gục xuống sân. Vụ việc này khiến toàn bộ sân vận động bàng hoàng. Ban tổ chức cũng quyết định hủy trận đấu ngay lập tức.

Các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine vây quanh Eriksen (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu, Eriksen đổ gục xuống sân. Tiền vệ người Đan Mạch đã từng bị ngừng tim trong trận đấu với Phần Lan ở Euro 2020. Sau khi được sơ cứu 13 phút trong bầu không khí căng thẳng, Eriksen mới qua cơn nguy kịch. Rất nhiều cầu thủ trên sân đã rơi nước mắt ở thời điểm đó.

Rất may, lần này, tình trạng của Eriksen không nghiêm trọng như trước. Tiền vệ này chỉ bị mất ý thức trong thời gian ngắn và nhanh chóng tỉnh lại. Thậm chí, cầu thủ đang khoác áo CLB Wolfsburg vẫn có thể tự đi bộ rời sân dưới sự hộ tống và hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Đội trưởng đội tuyển Đan Mạch, Pierre-Emile Hojbjerg, chia sẻ: “Khi chuẩn bị thực hiện quả ném biên, tôi bỗng thấy Eriksen ngã xuống. Chúng tôi phần nào hiểu được cần phải có phản ứng ngay lập tức. Tất cả đã hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm. Tôi tán dương lực lượng y tế đã sơ cứu trên sân”.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen đã tỉnh táo và ổn định trở lại. Bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen, cũng khẳng định cầu thủ sinh năm 1992 bị ngất đi trong chốc lát và tỉnh lại rất nhanh.

Eriksen đã qua cơn nguy kịch và ổn định trở lại (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, bác sĩ Morten Boesen cũng khẳng định thiết bị khử rung tim tự động (ICD), loại máy được cấy vào người Eriksen sau sự cố năm 2021, đã hoạt động vô cùng chính xác và kịp thời. Thiết bị này đã ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất xảy ra với Eriksen.

Dù vậy, Eriksen vẫn được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu. Sự cố này thêm một lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe của Eriksen trong bối cảnh cầu thủ này đã 34 tuổi.