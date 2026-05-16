Chơi hơn người, U17 Nhật Bản thắng tưng bừng và lọt vào bán kết

U17 Tajikistan đã thi đấu khá hay ở vòng bảng giải U17 châu Á. Họ đã giành chiến thắng 2-0 trước U17 Thái Lan, thắng 1-0 trước U17 Myanmar, trước khi hòa 5-5 trước U17 Saudi Arabia. Thế nhưng, đại diện Trung Á vẫn lép vế hoàn toàn khi đối đầu với U17 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Đội bóng xứ mặt trời mọc đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U17 Tajikistan. Trong đó, tấm thẻ đỏ của Hikmatullo Kabirov ở phút 54 (khi U17 Tajikistan bị dẫn trước 0-1) đã mở ra bước ngoặt trận đấu. Việc phải chơi thiếu người khiến U17 Tajikistan thua tan nát trước U17 Nhật Bản.

Với kết quả này, U17 Nhật Bản đã giành quyền vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp tứ kết giữa U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan (23h ngày 16/5) ở vòng bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Nhật Bản đã tạo ra sức ép dữ dội về phía khung thành của U17 Tajikistan. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng Trung Á đã chơi tốt. Điều đó khiến cho “Samurai xanh” gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Thế nhưng, sức ép khủng khiếp của U17 Nhật Bản cuối cùng đã khiến U17 Tajikistan mắc sai lầm. Hàng thủ Tajikistan đã bỏ quên tiền đạo Kitahara trong vòng cấm. Cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm rất nhanh bằng chân trái tung lưới U17 Tajikistan, mở tỷ số cho U17 Nhật Bản.

Phút 54, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Hậu vệ Hikmatullo Kabirov của U17 Tajikistan đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng thô bạo với cầu thủ Sosuke Hoshi của U17 Nhật Bản.

Trong thế thiếu người, U17 Tajikistan đã sụp đổ hoàn toàn trước U17 Nhật Bản. Phút 60, Kitahara đã hoàn tất cú đúp sau tình huống dứt điểm sệt vô cùng hiểm hóc trong vòng cấm.

Phút 69, U17 Nhật Bản có bàn thắng thứ ba do công của Saito. Chưa dừng lại ở đó, trong các phút 79 và 90, đội bóng xứ mặt trời mọc còn ghi thêm hai bàn thắng do công của Satomi và Khodzhiev (đá phản lưới nhà). Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về U17 Nhật Bản.