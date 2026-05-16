Chiến thắng đậm xuất hiện ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Ở trận đấu lúc 16h, Phong Phú Hà Nam sớm làm chủ thế trận và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Vũ Thị Hoa mở tỷ số ở phút 26 trước khi Cao Thị Linh tỏa sáng với cú đúp ở các phút 39 và 45+3, giúp đội bóng phía Bắc dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hà Nội II nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Đến phút 82, Nguyễn Thị Hồng Huế ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Trong trận đấu muộn lúc 19h, Hà Nội I và Than KSVN tạo nên thế trận giằng co, chặt chẽ. Dù Than KSVN vừa mất đi một số trụ cột quan trọng trước thềm giải đấu, đội bóng vùng mỏ vẫn thi đấu đầy nỗ lực và kỷ luật, qua đó giữ sạch lưới và giành 1 điểm quý giá.