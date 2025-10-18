Chelsea nhấn chìm Nottingham, HLV Postecoglou đứng trước nguy cơ bị sa thải

Nottingham Forest tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chuỗi trận không thắng của HLV Ange Postecoglou kéo dài lên con số 8, sau thất bại 0-3 trước Chelsea ngay trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26. Trong khi đó, The Blues đã giành chiến thắng ở 4 trong 5 lần gần nhất hành quân đến City Ground.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Postecoglou khi nguy cơ bị sa thải ngày càng tăng cao. Dù Nottingham nhập cuộc đầy tự tin và có cơ hội vàng để vươn lên dẫn trước từ sai lầm của Chelsea, nhưng Elliot Anderson lại bỏ lỡ đáng tiếc. Một pha bóng lộn xộn khác trong vòng cấm đội khách cũng không được tận dụng thành công khi Morgan Gibbs-White vô lê vọt xà ngang từ cự ly gần.

Chelsea gặp khó khăn trước Nottingham trong 45 phút đầu tiên (Ảnh: Getty).

Chelsea bước vào trận đấu này mà không có Cole Palmer, Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Vắng những trụ cột trong đội hình, The Blues tấn công khá nhạt nhòa trong hiệp một. Cú sút phạt từ cự ly 30 mét của Reece James là điểm nhấn hiếm hoi của đội khách trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội rõ rệt nhất lại thuộc về Andrey Santos, người đã bỏ lỡ đáng tiếc sau đường chuyền chính xác của Joao Pedro.

HLV Enzo Maresca cũng không thể chỉ đạo trực tiếp Chelsea do án phạt thẻ đỏ. Chiến lược gia người Italy không hài lòng với màn trình diễn của các học trò và thực hiện ba sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai. Những điều chỉnh này đã thổi luồng sinh khí mới vào hàng công Chelsea. Phút 49, Pedro Neto bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bóng chính xác để Josh Acheampong đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Chelsea như lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ. Chỉ ba phút sau bàn mở tỷ số, Pedro Neto nhân đôi cách biệt với cú sút phạt thành công từ rìa vòng cấm. Sau hai bàn thua, HLV Postecoglou nhanh chóng tung cựu cầu thủ Chelsea, Callum Hudson-Odoi, vào sân. Nottingham vùng lên mạnh mẽ và có tới ba cơ hội ghi bàn rõ rệt ngay sau đó nhưng đều không thành công. Igor Jesus sau đó đã đẩy quả tạt của Hudson-Odoi trúng xà ngang rồi cột dọc, cho thấy sự bế tắc của đội chủ nhà.

HLV Postecoglou đăm chiêu khi Nottingham bị Chelsea vùi dập (Ảnh: Getty).

Reece James ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ở phút 84 với cú sút bồi sau khi bóng bị phá ra từ quả phạt góc. Không lâu sau, Malo Gusto nhận thẻ đỏ, nhưng Nottingham vẫn không thể vùng dậy trong khoảng thời gian ít ỏi được thi đấu hơn người. Chiến thắng thứ 4 của Chelsea trong 15 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh đã được đảm bảo. Với việc chủ sở hữu Nottingham, Evangelos Marinakis, rời khán đài từ sớm, tương lai của Postecoglou dường như đã được định đoạt.