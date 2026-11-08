Chelsea bất ngờ thua đội đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh

Sunderland đã chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh và lần đầu tiên kể từ năm 2001, đồng thời giành chiến thắng trong 3 lần liên tiếp đối đầu Chelsea ở giải đấu này. Đội chủ sân The Light đã đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ quả phạt đền trong hiệp một vào tối 8/11 (giờ Việt Nam).

Những phút đầu trận diễn ra khá trầm lắng, nhưng bầu không khí trên sân chút nữa đã bùng nổ ở phút 15. Chemsdine Talbi tạo nên khoảnh khắc xuất thần bên hành lang trái với đường tạt bóng có độ chính xác cao về phía cột xa. Tuy nhiên, Brian Brobbey chỉ có thể thực hiện cú vô lê đưa bóng đi chệch khung thành từ khoảng cách 6m.

Tình huống này phần nào giúp các cầu thủ Chelsea của HLV Xabi Alonso thi đấu khởi sắc hơn. Đội khách cũng có lý do để tiếc nuối ở giữa hiệp một khi Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Luke O'Nien. Tuy nhiên, cả trọng tài Jarred Gillett lẫn tổ VAR đều xác định lỗi xảy ra bên ngoài vòng cấm.

Dù vậy, 10 phút sau, Gillett lại chỉ tay vào chấm phạt đền ở đầu sân bên kia sau khi Levi Colwill phạm lỗi với Brian Brobbey trong khu vực 16m50. Enzo Le Fee nhận trách nhiệm thực hiện cú sút từ khoảng cách 11m. Tiền vệ này bình tĩnh bước lên, đánh lừa thủ môn Mike Penders trước khi đưa Sunderland vượt lên dẫn trước ở phút 36.

Enzo Le Fee ăn mừng sau khi mở tỷ số từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Chelsea không có phản ứng thực sự mạnh mẽ sau bàn thua, dù họ cũng gửi lời cảnh báo bằng một cú sút xa. Romeo Lavia được trao quá nhiều thời gian và khoảng trống ở vị trí cách khung thành khoảng 30m, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không hài lòng với những gì chứng kiến trong hiệp một, HLV Alonso quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Estevao vào sân thay Levi Colwill. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không mang lại hiệu quả như mong đợi. Chelsea thậm chí không có nổi một cú sút trong 15 phút đầu hiệp hai.

Alonso tiếp tục đưa thêm những phương án tấn công vào sân, trong đó có Danny Welbeck, nhưng Chelsea vẫn thi đấu bế tắc. Đội khách thậm chí suýt phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 77. Một tình huống bóng bật ra thuận lợi trong vòng cấm mở ra cơ hội cho Wilson Isidor, nhưng tiền đạo Sunderland không thể đánh bại Penders, người có thể hình vượt trội và kịp thời cản phá cú dứt điểm.

Geovany Quenda cũng được Alonso đặt niềm tin với hy vọng giúp Chelsea tìm được bàn gỡ. Phút 80, cầu thủ này có cơ hội đáng chú ý khi tung cú sút chân trái, bóng chạm người đối phương đổi hướng rồi đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chelsea thi đấu mờ nhạt trên sân đội bét bảng Sunderland (Ảnh: Getty).

Chelsea gia tăng sức ép cho đến những phút cuối trận. Dù HLV Alonso tung hàng loạt cầu thủ tấn công vào sân, đội khách vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Sunderland. Welbeck có cơ hội cực kỳ thuận lợi trong thời gian bù giờ nhưng cũng không thể tận dụng thành công.

Thất bại này khiến phong độ sân khách của Chelsea tiếp tục đáng báo động. Đội bóng thành London mới chỉ có 2 chiến thắng trong 11 trận đấu chính thức gần nhất khi phải thi đấu xa nhà.

Trong khi đó, Sunderland có chiến thắng thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Đây là cú hích quan trọng với đội chủ sân The Light sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Đội hình thi đấu

Sunderland: Roefs, Meunier, Mukiele, O'Nien, Reinildo, Xhaka (Ahoka, 4'), Sadiki, Hume, Le Fee (Rigg, 88'), Talbi (Angulo, 88'), Brobbey (Isidor, 67').

Chelsea: Penders, Palestra (Gusto, 62'), Fofana, Colwill (Estevao, 46'), Chavarria (Quenda, 79'), Lavia, Caicedo, Henderson (Emegha, 87'), Palmer, Rogers, Neto (Welbeck, 62').