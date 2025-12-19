Chanathip Songkrasin xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ Thái Lan

U22 Thái Lan phải nếm trải nỗi đau ngay trên sân nhà khi để thua U22 Việt Nam 2-3 sau hiệp phụ (hòa 2-2 trong 90 phút) vào tối 18/12, qua đó khép lại SEA Games 33 với tấm HCB.

Thất bại này khiến người hâm mộ xứ chùa Vàng đặc biệt thất vọng, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan không giành chức vô địch bóng đá nam khi đóng vai trò chủ nhà SEA Games. Trước giải đấu, U22 Thái Lan nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau trận thua của các đàn em, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Chanathip Songkrasin đã đăng tải thông điệp động viên trên trang Facebook cá nhân. Tiền vệ thường được người hâm mộ gọi là “Jay” viết: “Tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức".

Chanathip chia sẻ thêm: “Bóng đá luôn có thắng và thua. Hãy học hỏi từ những sai lầm của nhau và không ngừng hoàn thiện bản thân. Thời gian trôi rất nhanh. Hãy ghi nhớ những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi chính điều đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn trên con đường của mình”.

Thông điệp của đội trưởng tuyển Thái Lan khép lại bằng lời khẳng định tích cực: “Vì bóng đá mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc”.

Bóng đá nam Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan sau khi bị dẫn bàn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dù vậy, trong khi nhiều người hâm mộ, giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan thừa nhận và khâm phục chiến thắng của U22 Việt Nam, đặc biệt là dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, thì việc U22 Thái Lan dẫn trước hai bàn nhưng vẫn để đối thủ ngược dòng giành chiến thắng khiến không ít CĐV khó chấp nhận.

Nhìn lại lịch sử, bóng đá Thái Lan ở cấp độ tuyển quốc gia hay U23 đều chưa từng thua Việt Nam khi họ dẫn trước. Và thất bại tại Rajamangala (Bangkok) vào tối 18/12 trở thành một cột mốc mới trong lịch sử đối đầu của hai nền bóng đá.

Hệ quả là làn sóng chỉ trích đã hướng về HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Thậm chí, nhiều cựu tuyển thủ Thái Lan còn tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, với những luồng ý kiến trái chiều, người chỉ trích, người lên tiếng bảo vệ nhà cầm quân này.