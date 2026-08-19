CĐV Thái Lan thức đêm mua vé, chờ gặp tuyển Việt Nam ở chung kết

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan), kết thúc vào khoảng 22h tối qua (18/8). Ngay sau trận bán kết lượt về, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã mở bán vé trận chung kết lượt đi, cũng trên sân Rajamangala.

Khán giả Thái Lan háo hức xếp hàng mua vé xem trận chung kết ASEAN Cup ngay trong đêm qua (Ảnh: ASEAN Football).

Địa điểm bán vé ngay trước Nhà thi đấu Huamak, thuộc khu liên hợp thể thao Rajamangala ở Bangkok (Ảnh: ASEAN Football).

Bất ngờ thay, bất chấp đêm khuya, hàng ngàn người Thái Lan đã xếp hàng bên ngoài Nhà thi đấu Huamak, thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia Rajamangala, chờ được mua vé.

Đa số CĐV Thái Lan dự đoán đội tuyển Thái Lan sẽ tái ngộ đội tuyển Việt Nam trong trận tranh ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Đây cũng là cặp đấu của chung kết gần nhất, vào các năm 2022 và 2024.

Vé xem trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala vào ngày 22/8 tới được bán với các mệnh giá 500 baht (gần 400.000 đồng)/vé, 400 baht (hơn 316.000 đồng)/vé, 300 baht (hơn 237.000 đồng)/vé, 250 baht (gần 200.000 đồng)/vé và 200 baht (gần 160.000 đồng)/vé.

Ban tổ chức địa phương bán vé đến 23h để phục vụ nhu cầu cao của CĐV Thái Lan (Ảnh: ASEAN Football).

CĐV Thái Lan háo hức chờ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết (Ảnh: FAT).

Theo thống kê của Ban tổ chức trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore tối 18/8, chỉ có gần 11.000 khán giả dự khán trận đấu trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết và gặp Thái Lan, lượng khán giả dự khán trận chung kết lượt đi được dự đoán sẽ tăng lên gấp vài lần con số nêu trên.

Nguyên nhân là vì sức hút của đội tuyển Việt Nam hiện rất lớn. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik hiện là thế lực số một của bóng đá khu vực, soán ngôi của chính Thái Lan. Sức chứa của sân Rajamangala vào lúc này là khoảng 51.000 khán giả.

Muốn chạm trán Thái Lan ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam phải vượt qua Malaysia trong trận bán kết lượt về thứ hai, diễn ra tối nay, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).