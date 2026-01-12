CĐV Thái Lan nhắc tên U23 Việt Nam sau khi đội nhà vất vả cầm hoà U23 Iraq

"Cảm ơn các CĐV Việt Nam đã ủng hộ đội tuyển U23 Thái Lan nhé. Đội tuyển các bạn đá hay thật sự, CĐV cũng đỉnh khỏi bàn.

Thái Lan - Việt Nam mình cùng nhau cố gắng vào vòng trong nhé!", tài khoản GU Totogod đến từ Thái Lan bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến "Bầy voi chiến" vất vả cầm hoà 1-1 trước U23 Iraq ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 10/1.

U23 Thái Lan (áo xanh) gặp khó khăn trước U23 Iraq và may mắn cầm hoà ở phút 85 của trận đấu (Ảnh: FA Thailand).

Sau thất bại 1-2 trước U23 Australia ở lượt trận ra quân, U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước U23 Iraq để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Mải mê tấn công trong hơn 20 phút đầu tiên, U23 Thái Lan bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" khi phải chịu quả phạt đền ở phút 25 và tiền đạo Amoori Faisal của U23 Iraq không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thua khiến U23 Thái Lan bị dồn vào thế đường cùng, buộc phải dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng gần như bế tắc trong suốt hiệp 1 cũng như phần lớn thời gian của hiệp 2.

Phải đến phút 85 của trận đấu, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành U23 Iraq, Chinngoen Phutonyong đã nhanh chân đưa bóng vào lưới gỡ hoà 1-1 và giúp "Bầy voi chiến" níu giữ hy vọng tìm kiếm vé vào tứ kết ở lượt trận cuối cùng.

Theo đó, U23 Thái Lan cần phải giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D để giành vé vào tứ kết (khi đó U23 Thái Lan sẽ cùng có 4 điểm như U23 Trung Quốc nhưng hơn chỉ số đối đầu và không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa U23 Australia và U23 Iraq).

Chứng kiến màn trình diễn khó khăn của đội nhà, nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ quan điểm trái ngược của các cầu thủ trẻ ở sân chơi châu Á.

"Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng, họ đã rất không may mắn trong bảng này, hy vọng họ có thể giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo với Trung Quốc", tài khoản Arjan Kiani đến từ Thái Lan lên tiếng động viên đội nhà.

U23 Thái Lan hòa 1-1 U23 Iraq

"Các cầu thủ U23 Thái Lan phải học hỏi Việt Nam ở khả năng phòng ngự trước khi chơi tấn công. Đội tuyển của chúng ta thật sự dứt điểm không tốt, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc. Hy vọng họ sẽ làm tốt hơn khi gặp Trung Quốc ở lượt trận cuối", tài khoản Kittipong Boonrueng nhận xét.

"Chiến thuật của huấn luyện viên U23 Thái Lan ở trận đấu này là rất tốt rồi, khi chất lượng của các cầu thủ trẻ có hạn. Nếu các cầu thủ trẻ bình tĩnh hơn, tài khoản Pongpit Wipasuramonton bày tỏ.

"Tôi nghĩ U23 Thái Lan hoàn toàn có cơ hội khi gặp U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối. Lý do là các cầu thủ trẻ của Thái Lan không e ngại khi gặp Trung Quốc. Chỉ cần đánh bại U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan sẽ giành vé vào tứ kết", tài khoản Pokatidee Pk bình luận.

"Chúc mừng Thái Lan, rất tuyệt vời. Đông Nam Á rất vui vì tinh thần chiến đấu của các bạn", tài khoản Đào Khắc Cử đến từ Việt Nam lên tiếng cổ vũ U23 Thái Lan.

"Chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho cả Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận cuối. Các đại diện Đông Nam Á hãy làm tốt để ghi tên vào tứ kết", tài khoản Bayu Permana đến từ Indonesia chốt lại.