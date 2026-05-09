CĐV Thái Lan chỉ trích đội nhà, hết lời khen ngợi U17 Việt Nam

Trong trận ra quân ở giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen. Trong khi đó, U17 Thái Lan lại gây thất vọng khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Tajikistan.

Chứng kiến kết quả trái ngược này, CĐV Thái Lan cảm thấy vô cùng thất vọng về đội nhà. Tuy nhiên, họ cũng dành lời khen ngợi cho U17 Việt Nam.

U17 Thái Lan gây thất vọng khi thất bại trước U17 Tajikistan (Ảnh: AFC).

Bình luận trên trang Mr AEC Football, cổ động viên có tên Samdech Hun thừa nhận: “Giờ đây, chất lượng của bóng đá trẻ Thái Lan thua kém quá nhiều so với Việt Nam và Indonesia. Hai đội bóng trẻ luôn tạo ra bất ngờ ở cấp độ trẻ ở châu Á. Trong khi đó, bóng đá trẻ Thái Lan thụt lùi quá xa rồi”.

Đồng quan điểm, một CĐV khác bình luận: “Nếu U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup thì đó là phần thưởng xứng đáng. Họ đã thi đấu tận hiến, với quyết tâm rất cao. Có lẽ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần phải học hỏi đối thủ này”.

Người hâm mộ Sittisak Chuenchaokit châm biếm: “Tại sao tôi cảm thấy không buồn khi U17 Thái Lan thất bại? Có lẽ, tôi đã quen với những trận thua của đội nhà”.

Krit Burphakul nêu quan điểm: “Các đội tuyển trẻ Việt Nam luôn tung ra đội hình mạnh nhất. Họ không cử đội hình A, B, C tham dự từng giải đấu như Thái Lan. Vậy mà, bóng đá Việt Nam lại luôn thành công hơn hẳn so với Thái Lan”.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Yemen (Ảnh: AFC).

Tài khoản Non Tapat cảm thấy chạnh lòng: “Tôi không bất ngờ nếu như U17 Việt Nam, U17 Indonesia giành vé tham dự World Cup. Còn U17 Thái Lan đã gây thất vọng ở cả giải đấu Đông Nam Á lẫn châu Á. Liên đoàn bóng đá Thái Lan xây dựng hệ thống phát triển bóng đá trẻ khá tệ. Chúng ta dần tụt lại ở Đông Nam Á”.

Tài khoản Wutthipong Mala thất vọng: “Tôi mất hết niềm tin vào lứa trẻ của bóng đá Thái Lan rồi. Họ thi đấu quá tệ”.

Vào lúc 0h ngày 10/5, U17 Thái Lan sẽ đối đầu với U17 Saudi Arabia. Nếu tiếp tục thất bại, “Voi chiến” có nguy cơ dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, U17 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại U17 Hàn Quốc (23h ngày 10/5).