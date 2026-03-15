CĐV Malaysia tố bóng đá nước này làm trái lệnh FIFA vụ cầu thủ nhập tịch

Hôm thứ sáu (13/3), MFL ra thông báo các cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia, vốn đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA tuyên án, có thể thi đấu tại MFL với tư cách cầu thủ nội, khi họ kết thúc án treo giò một năm.

Hiện tại, 4/7 cầu thủ này đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia, gồm Figueiredo, Irazabal và Hevel thuộc CLB Johor Darul Tazim, còn Palmero thuộc CLB Kuching City.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả tiếp tục bị phản ứng (Ảnh: NST).

Ngay lập tức, tuyên bố của MFL vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cổ động viên (CĐV) Malaysia. Một người có tên Rule Reader viết trên mạng xã hội Reddit: “MFL nói rằng những cầu thủ này được đăng ký là cầu thủ nội, theo quy định của giải đấu”.

“Nhưng điều khoản cụ thể nào cho phép những cầu thủ gốc gác không rõ ràng như thế này được tính là cầu thủ nội? Hãy cho chúng tôi xem điều khoản đó”, người có tên Rule Reader viết thêm.

Trong khi đó, một tài khoản khác có biệt danh Eligible Analys phân tích: “Thông báo của MFL trích dẫn Điều 3.3 của giải đấu này, nói rằng thẻ căn cước của các cầu thủ đã được sử dụng. Nhưng FIFA lại nói các cầu thủ này không đủ điều kiện trở thành cầu thủ nhập tịch Malaysia. Điều này phản ánh mâu thuẫn trong cách hành động của MFL”.

Còn tài khoản mạng xã hội có tên Football Observer bình luận: “MFL nói không có quy tắc nào bị vi phạm, khi các cầu thủ nhập tịch có liên quan được tính là cầu thủ nội ở giải vô địch Malaysia. Nhưng các tài liệu chứng minh điều đó chưa được tìm thấy. Người hâm mộ muốn có được thông tin tham khảo chính xác”.

Điều khiến tuyên bố mới đây của MFL gây mâu thuẫn với các phán quyết của CAS và FIFA, đó là phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế và Liên đoàn Bóng đá thế giới đồng loạt khẳng định các cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả, không chứng minh được gốc gác Malaysia.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: VFF).

Trong trường hợp không có gốc gác bản địa, quy định FIFA chỉ cho phép các cầu thủ được thi đấu với tư cách cầu thủ nội, khi họ đã sinh sống và làm việc ở quốc gia sở tại từ 5 năm liên tục trở lên.

Hiện tại, cả 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đều chưa đủ 5 năm liên tục sinh sống và thi đấu bóng đá ở Malaysia.

Đấy chính là lý do mà người hâm mộ bóng đá Malaysia phản ứng với cơ quan điều hành giải bóng đá trong nước, cho rằng giải đấu quốc nội ở Malaysia đang làm trái quy định của FIFA.

Tài khoản có tên Statute Seeker viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “MFL xác nhận việc đăng ký theo quy tắc bóng đá bản địa, nhưng FIFA lại cấm họ. Vậy thì liệu các quy tắc của MFL có đi ngược lại quy định của FIFA hay không?”.

Còn tài khoản có tên Football Fanatic nói thẳng trên mạng xã hội Reddit: “Chúng tôi không phải đang chỉ trích giải đấu. Vấn đề là chúng tôi muốn được nghe giải trình. Người hâm mộ chỉ muốn xem điều khoản nào ủng hộ tuyên bố của MFL? Và tuyên bố đó có phù hợp với các tài liệu của CAS và FIFA hay không?”.

Ngày 5/3 vừa qua, CAS ra phán quyết 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả. Phán quyết này đồng nghĩa với việc CAS và FIFA không công nhận những cầu thủ trên là cầu thủ có quốc tịch Malaysia, khi họ thi đấu thể thao.