Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

"Tuyển Việt Nam lại trình làng thêm một cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tiền đạo này thực sự là mối lo ngại với các đội tuyển ở Đông Nam Á", tài khoản Fabian Orie đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tiền đạo Olaha Mạnh Đức tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ở trận giao hữu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào tối 11/11.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra mắt tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các cầu thủ tuyển Việt Nam chơi tự tin và Olaha Mạnh Đức là người mở tỷ số ở phút 22. Đó là tình huống mà tiền đạo gốc Nigeria phối hợp tốt với Hồng Phúc trước khi băng vào dứt điểm trong vòng cấm không cho thủ thành Huang Chiu Lin có cơ hội cản phá.

Ở hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu lấn lướt trước tuyển Đài Loan và người đồng đội với Olaha Mạnh Đức trên hàng công là Đình Bắc tỏa sáng với cú ra chân trong vòng cấm ở phút 58 để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Màn ra mắt của Olaha Mạnh Đức ngay sau đó nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Kim Sang Sik, khi chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng sự góp mặt của chân sút gốc Nigeria sẽ giúp cho hàng công của tuyển Việt Nam gia tăng sự cạnh tranh cũng như thêm nhiều phương án lựa chọn khi triển khai lối chơi.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể khi có sự góp mặt của Olaha Mạnh Đức.

"Tuyển Việt Nam rất đáng sợ khi có các chân sút nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Olaha Mạnh Đức, cùng với cầu thủ nội chất lượng như Đình Bắc. Bây giờ các đội bóng ở Đông Nam Á đều lo ngại khi đối đầu với tuyển Việt Nam", tài khoản Andryputra Ricko đến từ Malaysia bình luận.

"Cậu ta có thể lực dồi dào, lối chơi kỹ thuật và tốc độ. Cầu thủ gốc Nigeria giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn rõ rệt. Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc sẽ là cặp song sát trên hàng công của tuyển Việt Nam", tài khoản Lersun Saentrakun đến từ Thái Lan bày tỏ.

Olaha Mạnh Đức chơi xông xáo, nhanh nhẹn trong trận ra mắt tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"Ở Đông Nam Á, xu hướng các đội tuyển đẩy mạnh cầu thủ nhập tịch để có thể cạnh tranh lẫn nhau là điều tất yếu. Một thực tế rõ ràng là nếu chỉ dựa vào các cầu thủ bản địa, trình độ của một đội tuyển sẽ mãi chỉ dừng lại ở phạm vi Đông Nam Á, khó cạnh tranh ở châu lục. Chúc mừng tuyển Việt Nam có thêm một cầu thủ nhập tịch rất chất lượng", tài khoản Er On Niedaka đến từ Indonesia nhận xét.

"Tuyển Việt Nam vẫn nên ưu tiên sử dụng cầu thủ nội thay vì nhập tịch hàng loạt cầu thủ theo kiểu "tự nhiên hóa". Xem Đình Bắc ghi bàn vẫn hay hơn là dựa vào các cầu thủ nhập tịch như Olaha Mạnh Đức, Xuân Son", tài khoản Elvis Yong đến từ Singapore khẳng định.

"Olaha Mạnh Đức mới 29 tuổi, anh ấy vẫn có thể cống hiến cho tuyển Việt Nam ít nhất 5 năm nữa. Xem cầu thủ này thi đấu hay không kém gì Xuân Son", tài khoản Trung Định đến từ Việt Nam hào hứng bày tỏ.