CĐV Đông Nam Á nhận định cơ hội thành công của HLV Park ở CLB Thái Lan

"Đây là bài kiểm tra năng lực của HLV Park Hang Seo trên đất Thái Lan. Dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác với dẫn dắt một CLB.

Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc giỏi, ông ấy có thể dẫn dắt CLB khác danh tiếng hơn, thậm chí là đội tuyển quốc gia Thái Lan", tài khoản Ruslan Jinarat đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau khi CLB Kanchanaburi ở giải hạng 2 Thái Lan đã xác nhận bổ nhiệm HLV Park Hang Seo vào “ghế nóng” của CLB.

CLB Kanchanaburi công bố chiêu mộ thành công HLV Park Hang Seo vào ngày 25/5, với bản hợp đồng có thời hạn trong 2 năm. Thành viên ban huấn luyện của HLV Park Hang Seo ở CLB mới gồm có Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực).

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và dàn cộng sự là giúp CLB Kanchanaburi giành quyền thăng hạng lên chơi ở giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải tới.

Công ty đại diện của HLV Park Hang Seo, DJ Management đã lên tiếng bình luận việc chiến lược gia người Hàn Quốc đồng ý dẫn dắt CLB của Thái Lan: “Thay vì lựa chọn con đường quen thuộc, HLV Park Hang Seo đã chinh phục vùng đất mới (Thái Lan). Đây là con đường mà ít HLV Hàn Quốc thành công trong quá khứ. Trong số nhiều lựa chọn của HLV Park Hang Seo, Thái Lan thực sự là điểm đến khó khăn”.

"Tôi nhận được đề nghị từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhưng tôi đã chọn Thái Lan bởi vì đây là con đường mà chưa có huấn luyện viên Hàn Quốc nào thực sự thành công trước đây.

Tầm nhìn lâu dài và sự chân thành đối với bóng đá được thể hiện bởi Kanchanaburi đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi muốn giúp kết nối bóng đá ở Thái Lan, Việt Nam và khắp Đông Nam Á", HLV Park Hang Seo cũng lên tiếng về lựa chọn của mình.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận trước việc HLV Park Hang Seo chấp nhận thử thách ngồi "ghế nóng" ở một CLB hạng 2 của Thái Lan.

"Mục tiêu mà ông ấy đặt ra rất khó khăn và nhiều thử thách. Để xem ông ấy thể hiện như thế nào. Dù sao cũng chúc mừng ông đã quyết định đến Thái Lan", tài khoản Wanny Chaihongtho đến từ Thái Lan nhận định.

"Sức hút của HLV Park Hang Seo giúp giải hạng 2 của Thái Lan sẽ hấp dẫn hơn cả giải vô địch quốc gia. Đây thực sự là thử thách bởi nếu không thành công, danh tiếng của ông ấy sẽ suy giảm đi nhiều", tài khoản Srs Benz cũng đến từ Thái Lan nói thêm.

"Chuyện gì đã xảy ra với HLV Park Hang Seo vậy? Tôi nghĩ rằng ông xứng đáng với vai trò cao hơn. Chúc may mắn cho sự lựa chọn của ông", tài khoản Leon Dinh đến từ Singapore băn khoăn bày tỏ.

"Tỉnh Kanchanaburi có thiên nhiên tươi đẹp, xem chừng nó có vẻ lý tưởng cho người lớn tuổi", tài khoản Suriya Ya đến từ Indonesia nhận xét.

"Tôi cũng nghĩ HLV Park Hang Seo dẫn dắt một đội tuyển quốc gia sẽ tốt hơn là chọn một CLB hạng 2 kém danh tiếng. Nhiều người có thể nghĩ ông ấy không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồng tiền", tài khoản Abie Mauluda đến từ Indonesia nói thêm.

"Một HLV tận tâm chưa chắc đã là một HLV giỏi nhưng một HLV giỏi thì chắc chắn sẽ biết dừng công việc đúng lúc để hào quang sự nghiệp không bị lu mờ bởi chính sự tận tâm này", tài khoản Nguyễn Ngọc Chúc đến từ Việt Nam khẳng định.

"Chúc mừng ông, chúc ông thành công với lựa chọn này. Người Việt Nam chúng tôi vẫn luôn biết ơn và trân trọng ông!", tài khoản Daisy Daisy đến từ Việt Nam chốt lại.