CĐV Đông Nam Á dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam đã thi đấu thành công ở lượt trận mở màn giải U17 châu Á tại Saudi Arabia khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen vào rạng sáng 7/5. Đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ giành vé đi tiếp nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc (23h ngày 10/5).

U17 Việt Nam tràn đầy tự tin sau chiến thắng trước U17 Yemen (Ảnh: AFC).

Đây là nhiệm vụ không hẳn là bất khả thi với U17 Việt Nam. Ở cấp độ U23, bóng đá Việt Nam từng giành chiến thắng trước Hàn Quốc trong trận tranh Huy chương đồng giải U23 châu Á vừa qua.

Những CĐV Đông Nam Á cũng bày tỏ tin tưởng U17 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc.

Bình luận trên trang ASEAN Football, tài khoản Buldani Shiddiq Al-Mubin dự đoán: “Tôi tin tưởng các đội bóng Đông Nam Á sẽ giành chiến thắng ở lượt trận này. U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ đánh bại U17 Hàn Quốc và U17 Qatar để giành vé tham dự World Cup”.

Đồng quan điểm, tài khoản Belanda Arif bình luận: “Tôi dự đoán các đội bóng ở Đông Nam Á sẽ đồng loạt chiến thắng”.

Tài khoản Dody Tubagus viết: “U17 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á được kỳ vọng nhất ở giải U17 châu Á. Tôi dự đoán U17 Việt Nam thắng 1-0 trước U17 Hàn Quốc”.

Lịch thi đấu của 4 đội bóng Đông Nam Á ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 châu Á (Ảnh: ASEAN Football).

Tài khoản Ki Wi viết: “Bốn đội bóng Đông Nam Á cố lên. U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Hàn Quốc”.

Tài khoản Marco Parulian viết: “U17 Indonesia và U17 Việt Nam cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai”.

Tài khoản Ekuy Khmen dự đoán: “Tôi cho rằng U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Hàn Quốc với tỷ số 2-1”.

Tài khoản Radit Jr cho rằng trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trong quá khứ, hai đội U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc chưa từng gặp nhau. Đoàn quân HLV Cristiano Roland hy vọng chức vô địch giải U17 Đông Nam Á mới đây sẽ tạo thành sức bật để giúp đội bóng có thể gây bất ngờ.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland cho rằng trận đấu với U17 Hàn Quốc sẽ vô cùng khó khăn nhưng U17 Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng. HLV người Brazil nói: “Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được”.