CĐV Đông Nam Á chúc mừng U19 Campuchia, không tiếc khi U19 Việt Nam bị loại

U19 Campuchia hòa 2-2 U19 Australia, U19 Việt Nam bị loại

"Chúc mừng các cầu thủ U19 Campuchia. Các bạn xứng đáng vào bán kết hơn VIệt Nam chúng tôi", tài khoản Hồ Xuân Hùng bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U19 Campuchia chia điểm với U19 Australia ở lượt trận cuối bảng C giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó vượt qua Việt Nam để giành vé vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Campuchia sau khi cầm hoà U18 Australia và giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: Seasiagoal).

Trước lượt trận này, U19 Campuchia bị đánh giá thấp hơn U19 Australia và diễn biến trận đấu trong hiệp 1 tưởng như nhận định của các chuyên gia và người hâm mộ là hoàn toàn chính xác khi đội bóng xứ sở chuột túi dẫn trước đối thủ hai bàn chỉ sau 18 phút bóng lăn.

Thế nhưng U19 Australia bất ngờ chơi chùng xuống trong hiệp 2 và bị U19 Campuchia gỡ hòa 2-2. Với kết quả này, U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á. U19 Australia giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng C khi có 4 điểm. Họ sẽ đối đầu với U19 Indonesia. U19 Campuchia giành suất vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất và đụng độ với U19 Thái Lan.

Trên diễn đàn Asean Football, các CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng chúc mừng U19 Campuchia giành vé vào bán kết với kịch bản khó tin, cũng như cho rằng U19 Việt Nam phải tự trách mình sau trận thua U19 Indonesia và phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

"Hôm qua, U19 Việt Nam rất hào hứng khi nói lời cảm ơn đến Thái Lan. Dường như đó là động lực để Campuchia chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, gỡ hoà trong tình thế bị đối thủ dẫn trước hai bàn. Họ xứng đáng để giành vé vào bán kết hơn là Việt Nam", tài khoản Bim Hugo đến từ Indonesia bình luận.

"Đúng là bóng chưa lăn chưa thể khẳng định được điều gì. Các cầu thủ Campuchia tạo ra cú sốc lớn nhất từ đầu giải. Họ khiến Việt Nam phải về nước sớm hơn dự định", tài khoản Nico Sipayung đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Các cầu thủ trẻ Campuchia năm nay làm tốt quá. Họ chơi rất bản lĩnh và kiên cường. Những điều bất ngờ đã xảy ra hai lần chỉ trong một ngày", tài khoản Chom Roeun Sr đến từ Campuchia nhận định.

U19 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua đáng tiếc trước U19 Indonesia (Ảnh: VFF).

"Chúc mừng Campuchia. Các bạn tiến bộ rõ rệt và xứng đáng chơi bán kết hơn U19 Việt Nam. Tôi không buồn vì U19 Việt Nam bị loại, tôi chỉ buồn vì lối đá xấu xí của Việt Nam cũng như khả năng cầm quân của HLV người Nhật Bản", tài khoản Quốc Tuấn đến từ Việt Nam tuyên bố.

"U19 Việt Nam thua Indonesia tôi đã rất bất ngờ rồi nhưng hôm nay U19 Việt Nam bị Campuchia loại khỏi giải đấu này thật không thể tưởng tượng nổi. Chúc Campuchia tiếp tục gặt hái thành công", tài khoản Võ Thế Hưng nhấn mạnh.

"Chúc mừng Campuchia, các bạn xứng đáng vào bán kết. U19 Việt Nam bị loại cũng là cách để các cầu thủ và ban huấn luyện phải nhìn lại mình. Tôi thấy lứa U19 này không tốt bằng lứa U17 dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland", tài khoản Phạm Phú chốt lại.